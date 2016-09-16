Başbakan Yıldırım: Terörle mücadelede geri adım yok

Başbakan Yıldırım, “Terörle mücadelemizde kararlılığımız aynen devam ediyor. En ufak bir geri adım, rehavet yok. Bu memleketin her karış toprağında vatandaşlarımız rahat gidip gelecekler.” dedi.

ERZURUM (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, “Terörle mücadelemizde kararlılığımız aynen devam ediyor. En ufak bir geri adım, rehavet yok. Bu memleketin her karış toprağında vatandaşlarımız rahat gidip gelecekler. Oralarda yaşayabilecekler ve iş güç yapabilecekler. Bütün bu şartlar sağlanıncaya kadar operasyonlar devam edecek” dedi.

Yıldırım, Erzurum Valiliği ziyaret ederek, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Valilik önünde gazetecilere açıklamada bulunan Yıldırım, dün gece Tendürek Dağı ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki üs bölgesine saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Saldırıda 8 korucunun ve jandarmada görevli 2 askerin şehit olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

“Yaralı askerlerimiz var. 2 şehidimizi Erzurum’da memleketlerine dualarla uğurladık. Milletvekillerimizle beraber merasime iştirak ettik. Yaralı gazilerimizi hastanede ziyaret etme imkanı da bulduk. Yaralılarımızın durumu iyi. Geçici köy korucularımız da adli tıp raporları tamamlandıktan sonra Ağrı’ya, memleketlerine yolcu edildi.”

“Terörle mücadelede geri adım yok”



Terörle mücadeledeki kararlılıklarının devam ettiğini belirten Yıldırım, en ufak bir geri adım atmayacaklarını ve rehavete kapılmayacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, “Bu memleketin her karış toprağında vatandaşlarımız rahat gidip gelecekler. Oralarda yaşayabilecekler ve iş güç yapabilecekler. Bütün bu şartlar sağlanıncaya kadar operasyonlar devam edecek. Yarın Ağrı Doğubayazıt’a giderek, oralarda operasyonlarda bulunan birliklerimizi ziyaret edeceğiz. Korucularımızın, şehitlerimizin yakınlarına taziyelerimizi sunacağız.” diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: Yunus Okur