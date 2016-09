Başbakan Yıldırım: Terörün gündemden çıkması için canla başla çalışıyoruz

Başbakan Yıldırım, “Giden mal geri gelir ama giden can maalesef geri gelmiyor. Onun için bir an önce canlara mal olan terörün de ülkemizin gündeminden çıkması için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

ERZİNCAN (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, “Giden mal geri gelir ama giden can maalesef geri gelmiyor. Onun için bir an önce canlara mal olan terörün de ülkemizin gündeminden çıkması için canla başla çalışıyoruz. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği her türlü zorluğun üstesinden gelmemiz için en büyük gücümüzdür, en büyük kaynağımızdır.” dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı’nın birinci gününde heyelan meydana gelen Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Aşağı Sütlü köyünde incelemelerde bulundu.

Heyelanın meydana geldiği bölgedeki evleri ve afetin neden olduğu zararları yerinde inceleyen Yıldırım, mağdur aileler için AFAD tarafından kurulan çadırın önünde bulunan kadınlarla sohbet etti. Burada, babası askerde olan bir bebeği kucağına alarak seven Yıldırım, bir başka çocukla da heyelan hakkında konuştu.

Heyelanda konutları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara yaptırılan geçici konteyner evleri gezen Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, bir soru üzerine, bayram gecesi sabaha karşı köyde yaşanan heyelandan 24 konutun zarar gördüğünü söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmamasından teselli duyduklarını ifade eden Yıldırım, kaymakamlık ve valilik başta olmak üzere tüm kurumların kısa sürede üzerilerine düşen görevleri yerine getirerek mağdur vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildirdi.

“Ne gelirse mala gelsin”

Yıldırım, heyelandan zarar gören vatandaşların konutları yapılıncaya kadar konteyner evlerde yaşamlarını sürdüreceklerini belirterek, “Devletimiz güçlüdür. Bu ve buna benzer olaylarda Türkiye, sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyanın birçok yerinde meydana gelen afetlere, depremlere ve olaylara en hızlı müdahale etme kabiliyeti olan bir devlettir. İnşallah en güzel şekilde yapılacak.” diye konuştu.

“Ne gelirse mala gelsin.” sözünü anımsatan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

Başbakan Yıldırım, vatandaşların talebi üzerine köy konağına geçerek misafir oldu.