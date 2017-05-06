Başbakan Yıldırım’a fahri doktora verildi

Moldova’daki temaslarına sürekli Yıldırım’a Komrat Devlet Üniversitesinde fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, Konrat Üniversitesinin kendisine takdim ettiği fahri doktoranın kabulünde açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Şimşek, “Moldova ziyaretinde ilklere imza atıyoruz. Bugün itibariyle Moldova’yı ikili düzeyde öncelikle ziyaret eden, Gagavuz yerine ilk gelen, Komrat Devlet Üniversitesinden fahri doktora unvanı alan birincil Türk Başbakanı olma şerefini yaşıyorum. Fahri doktora unvanını şahsımın yanı sıra Gagavuz’un hesaplı ve sosyal alanda gelişmesi için şimdiye dek çaba göstermiş tüm Türk milletine verilmiş olduğunu kabul ediyorum” dedi.

Moldova’dan daha pozitif öğrenciyi Türkiye’ye beklediklerini söyleyen Yıldırım, “Komşu ülkelerin yanı sıra, Türkiye’den de daha artı öğrenci çekmeye çalıştığını biliyoruz. Türkiye olarak her zaman daha pozitif yardım vermeye hazırız. Komrat Devlet Üniversitesinin bünyesinde Türkoloji Fakültesinin kurulmasını önemsiyoruz. Üniversite mezunu gençlerimiz istihdam sağlandığı takdirde Gagauzya’daki göçün durdurulabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kaydetti.

“Üniversiteler, bilginin merkezidir. Biz de medeniyet yolunda kat ettiğimiz mesafenin, bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğunun bilincinde hareket ediyoruz” diyen Başbakan Yıldırım, “Bilgiye, teknolojiye, akademiye ve bunların ocağı üniversitelere yatırım yaparak, ülkelerimizi ileri taşıyoruz. bu nedenle 14 yıllık iktidarımızda en büyük payı eğitime ayırdık. Türkiye’de 2003’tem beri üniversite sayısını 76’dan 184’e çıkardık. Bugün Türkiye’de 6 buçuk milyonun üstünde üniversitede öğrencimiz var. Çünkü üniversiteler bir ülkenin geleceği için fazla önemlidir. Soydaş ve akraba topluluklarında da üniversite ile ilgili faaliyetlerimizi arttırdık. 1 yılda 142 ülkeden 3 bin 995 öğrenciye burs temin ettik. Moldova’dan 414 tane üniversite öğrencimiz var ama bunlar yetkisiz. Bu sayıyı arttırma imkanımız var. Moldova’dan Gagauzya’dan daha pozitif öğrencinin Türkiye’ye gelip Türk Üniversitelerinde okumalarını arzu ediyoruz. Karşılıklı kültürümüzün yetiştirdiği Türk Gagauz gençleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya medeniyetine büyük hizmetler bırakacak. Arkadaş ve kardeş iki ülke Türkiye ve Moldova, Doğu ve Batı arasında birer köprü olmanın yanı sıra, her iki ülkede aynı değerleri özümsemiş aynı coğrafya ile ilişkilerini ilerletmek için çaba belirten ülkelerdir. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 25’inci yılını kutluyoruz. Oysa halklarımız arasındaki beşeri ve kültürel ilişkiler 25’in çok öncesine, asırlara kadar uzanır. Gagauzya bölgesi, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir konudur. Bu bağı ne dek güçlendirirsek, öteki ilişkilerimizde böylece gelişecek. Kalkınmış bir Gagauzya kalkınmış bir Moldova anlamına geliyor. Bu istikamette Moldova hükümetiyle meslek birliğimizi arttırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.