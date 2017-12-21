Başbakan Yıldırım’a Mescid-i Aksa halısı verilecek

Bir iki gün içerisinde tamamlanması planlanan Mescid-i Aksa’nın resminin dokunduğu el dokuması üç boyutlu halı 24 Aralık Pazar Günü AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı kongresine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım’a, takdim edilecek.

Yapımı devam eden halının 24 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kursiyerlerden Kibar Tünay, “ Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Mescid-i Aksa’yı yapıyoruz, Müslümanların ilk kıblesi bunu hediye etmek bizim için çok büyük bir onur. İnşallah yetiştirip hediye edeceğiz.2-3 gün oldu inşallah Pazar gününe yetiştireceğiz. Gece, gündüz çalışıyoruz, sabah yedi, akşam yedi, bu akşam ve yarın akşam da gece çalışmayı düşünüyoruz yetiştirmek için inşallah olacak yani” dedi.

Daha sonra konuşan kursiyerlerden Elif Kılıç, “Kudüs halısı dokuyoruz büyük bir şerefle onurla, hüzünle. Bunu yetiştirmeye çalışacağız başbakanımıza hediye etmek istiyoruz. Rabbim emeğimizi boşa götürmesin. İnşallah Kudüs hep ayakta kalacak her zaman Müslümanların olacak, daima bizim kalacak. Bunu hiç kimse bozamayacak. Heyecanlıyız, yetiştirmeye çalışıyoruz, umarım başbakanımızda beğenir. Büyük bir onur ve gururla yapıyoruz, rabbim emeğimizin karşılığını boşa çıkartmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, “ Günümüzün ve önümüzdeki yüz yılın sembolü Mescid-i Aksa olacaktır. Başbakanımızın buraya geliş sebebiyle de hocalarımız ve öğrencilerimiz böyle bir teklifte bulundular dediler bizler Türkiye’de ilk defa olacak belki ama üç boyutlu bir halı dokumak istiyoruz. Halıda Mescid-i Aksa, arka planda da Kubbet-üs-Sahra olsun dediler ve bu konuda ipek ile yünden oluşan bir halı çalışması yapılıyor şuanda. Pazar gününe yetiştirmeye gayret ediyoruz.Bu halının özelliği renk çeşitliliğinin olması ve üç boyutlu bir halı çalışması olması. İnşallah hem manevi değeri yüksek olan hem de emeği yoğun olan bir hediyeyle başbakanımızı Adıyaman’da karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız geldiğinde de ona da sürprizlerimiz olacak onu da hep beraber göreceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Cihan Kizir