Başbakan Yıldırım'dan 'kart ve banka kredi taksitinde artış' açıklaması

ANKARA (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, kredi kartlarında taksit sayısının azami 12 ay, tüketici kredilerinde ise azami 48’e aya çıkarıldığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde, dün yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasına başlamadan önce basın mensuplarıyla selamlaşan Başbakan Yıldırım, “Arkadaşlar niye toplandık? Merak ettiğiniz bir konu mu var?” diye sordu.

Bir gazetecinin “Kredi kartı taksitlendirmelerini merak ediyoruz.” sözü üzerine Yıldırım, gülerek “Alışveriş mi yapacaksınız?” dedi.

EKK’nun dünkü toplantısında ülkenin gündeminde olan, vatandaşı ilgilendiren konuları ele aldıklarını, tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili uygulamalarda bazı yenilikler ve değişiklikler yapıldığını söyleyen Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“Buna göre, genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkarmış olduk. Bazı ürünlerde farklı kredi taksit sayısı olabiliyor, daha az, daha farklı olanlar var ama her halükarda 12 aydan daha fazla olmuyor, bu bir. İkincisi, kredi kartlarının borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ne demektir? Baştan yapmışsınız taksitleri sonra ödeme zorluğu içine girdiniz, değiştirebiliyorsunuz, yeniden yapılandırma yapıyorsunuz ve bir defaya mahsus olmak üzere 72 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenleme. Tüketici kredilerindeki vade azami 36 aydı, bunu 48 aya çıkarıyoruz. Konut kredilerinde özkaynak-kredi diye iki bölüm vardı. Yani 100 bin liraya bir ev alacaksanız 75 binini kredilendiriyordunuz, 25 binini de siz veriyordunuz. Orada 5 puan arttırdık. Bankalar yüzde 80’e kadar kredilendirebilecek, yüzde 20’sini de alıcı karşılamış olacak.”

Kredili alışverişe asgari ücret düzenlemesi



Yıldırım, bir başka düzenlemenin ise Kalkınma Bankası, yatırım bankaları ile katılım bankalarının finansal kiralama (leasing) işlemleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Bu işlemlerdeki kredi teminat oranı uygulamasına istisna getirdiklerini, yüzde 100 kredilendirme yapılabileceğini anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyelim ki finansal kiralama yoluyla bir araç alacaksınız. Yüzde 100’üne kadar kredilendirme mümkün olacak. Bir başka düzenleme ise bankaların verdiği kredilerde sermaye yeterlilik oranı diye bir şey var. Eğer bir kredi ödenmezse bunun bir karşılığı var. Sermaye yeterlilik oranının bozulmaması lazım. Burada katılım bankalarıyla diğer bankalar arasında farklılıklar vardı, o farkı aradan kaldırıyoruz. Aynı kriter katılım bankalarına uygulanacak, böylece bankalar ile katılım bankaları arasındaki fark tamamen kalkmış olacak.

Bu konudaki son düzenleme de şudur, malum kredi kartı, gelirinin 4 katıyla sınırlı kredili alışveriş. Diyelim bin lira geliriniz varsa 4 bin lira. Burada küçük bir değişikliğe gidildi. Malum asgari ücrete bin 300 lira olduğu için en az kredi kullanma limiti kredi kartı için 5 bin 200 liraya çıkmış oluyor.”

‘Gıda Komitesi gıda enflasyonundaki ani dalgalanmaları mercek altına alacak’



Başbakan Binali Yıldırım, gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmaların genel anlamda enflasyonun artmasına sebep olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Yıldırım, “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşan Gıda Komitesi, gıda enflasyonundaki ani dalgalanmaları, değişimleri mercek altına alacak ve alınması gereken tedbirleri vakit geciktirmeden anında alacak. Komitenin sekreteryasını Merkez Bankası yürütecek.

Bu komite ne zaman, ne iş yapacak? Gıda fiyatları üreticiden tüketiciye giderken takip altına alınacak. Yıllardan beri bir şikayet var. Tarlada 1 lira olan mal tezgahta 10 liraya, 5 liraya kadar çıkabiliyor. Üretici ‘Ben üretiyorum, kazanamıyorum’ diyor, tüketici ‘Ben pahalı alıyorum, mağdur oluyorum’ diyor. Peki, bu para nereye gidiyor arada? Bu fark nereye gidiyor? Bunun ortaya çıkarılması konusunda bu Gıda Komitesi ciddi bir çalışma yapacak.”

Başbakan Yıldırım, “Gıda Komitesinin işi sebzede meyvede yaşanan ani fiyat artışlarının olmaması için gereken her türlü tedbiri almak, müdahaleyi yapmak ve piyasada rekabeti bozan uygulamaları denetlemek, kontrol altına almak şeklinde bir faaliyet içine girmiş olacak ve böylece haksız yere enflasyonun yükselmesinin önüne geçilecek. Enflasyon fazla yükselince bir ürün yüzünden tabiatıyla bundan birçok şey olumsuz etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kredi kartıyla gıda alımında taksitlendirme olacağı konuşuluyordu. Böyle bir şey var mı?” sorusuna Yıldırım, “Hayır, olmayacak.” yanıtını verdi.

‘Kısa sürede gerçekleşir’



“Bayram öncesi Sayın Kılıçdaroğlu sizden randevu talep etmişti. Bu hafta gerçekleşecek mi görüşme ya da önümüzdeki hafta ne zaman görüşeceksiniz?” sorusunu Yıldırım, “Olur, gerçekleşir. Biz görüşeceğiz. Kısa sürede gerçekleşir.” şeklinde yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, görüşmenin bu hafta olabileceğini kaydetti.

“CHP lideriyle en kısa süre içinde görüşeceğinizi söylediniz. MHP lideriyle de bir görüşme yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Yıldırım, şunları dile getirdi:

“Gayet tabii. Biliyorsunuz üç parti genel başkanları olarak bir karar aldık. En azından acil ihtiyaç niteliğindeki Anayasa’da değişiklik ihtiyacı var. Bu değişiklikleri bir uzlaşmayla yapalım. Bu bağlamda hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli ile görüşme yapma ihtiyacı var. Görüşüp bu konuyu da öyle yahut böyle bir karar bağlamamız yerinde olur.”

‘Biz bu konuda Amerika ile farklı fikirdeyiz’



ABD’nin terör örgütü YPG’ye DAEŞ’le mücadele çerçevesinde doğrudan silah yardımı yapacağı iddiası da sorulan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Biz bu konuda Amerika ile farklı fikirdeyiz. Amerika ile anlaşamıyoruz. Biz YPG olsun, PYD olsun, ‘PKK’nın isim değiştirmiş uzantısıdır.’ diyoruz. PKK ne ise bizim için YPG de odur, PYD odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yok. Kürt kardeşlerimiz Suriye’de de yaşıyor, Türkiye’de de vatandaşlarımız var. Irak’ta da Kürt kardeşlerimiz var. Bunlarla ülkemizin, milletimizin hiçbir sorunu yok. Ancak bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek, yenmek için bir mücadeleye girilmez. Eğer bir terör örgütünü kullanarak bir başka terör örgütünü yok etmeye çalışırsanız sonra kullandığınız terör örgütü de başınıza bela olur. Amerikalılara bunu biz açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Eğer halen böyle bir kararın arkasındalarsa bunu ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir.”

Yıldırım, bu durumun, Suriye’deki sorunu çözmeyeceğini, daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı.