Başbakan Yıldırımdan patlamaya ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı bir yorumlama yaptı.

Başbakan Yıldırım göre yapılan açıklamada “Dün akşam İstanbul Beşiktaş’ta insanlığa, hayata, huzura, masumiyete düşman olduğunu karanlık ve kalleş yüzünü bir kez daha göstererek bomba patlatan insanlık düşmanı katilleri kuvvetle lanetliyorum. 80 milyon vatandaşımızla birlikte vicdan sahibi olan tüm insanların da laneti terör örgütlerinin ve onlara destek ve yataklık yapanların, arkadaki çıkanların, göz kırpanların üzerine olsun. Bursa-Beşiktaş futbol maçından daha sonra saat 22.29’da futbol taraftarlarını, güvenlik güçlerimizi amaç olmak üzere alçakça tasarlanmış olan ve bombalı araçla düzenlenen hücum neticesinde ne yazık ancak şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Acımız büyüktür fakat bu büyük acıyı da milletçe daha fazla bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız… Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye’yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum. Aziz Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Hayata kasteden katiller ve kendi bedenlerini de yıkım eden o aşağılık ruhları ölüme gönderen odaklar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve daima insanlığın vicdanı olan ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun” ifadelerine yer verildi.