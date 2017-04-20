Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, 23 Nisan Çocuklarını Dolmabahçe’de ağırlıyor

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı, 81 ilden 10-14 yaş arası dezavantajlı 81 çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul’da konuk edecek. Çocuklar, üç gün sürecek etkinliğinin son gününde Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile buluşacak. Şimşek’ın ev sahipliğindeki program, 23 Nisan Pazar günü İstanbul Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

O günlere geri dönecek

Program doğru uzun yıllar ilkokul öğretmeni olarak tayin yapan Yıldırım, 23 Nisan’da öğretmenlik günlerinde olduğu gibi çocuklarla oyun oynayacak, uçurtma uçuracak ve farklı alanlara yönlendirilmiş etkinliklere katılacak. Çocuklar, günün anısına Başbakanlık Ofisi’nin bahçesine 81 ilden getirdikleri toprak ile fidan dikecek. Çocuklara da okullarının ya da evlerinin önüne dikmeleri için 81 fidan hediye edilecek. Program dahilinde Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım’ın misafiri olarak 81 ilin Kızılay şube temsilcileri ile birlikte gelen çocuklar, üç gün boyunca İstanbul’un tarihi ve ağırlama mekânlarını da gezerek, bayramlarının tadını çıkaracak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklar, hem İstanbul’da şen vakit geçirecek keza de yeni arkadaşlıklar edinecek.