Başbakan Yıldırımın kızından öğrencilere kitap seti

Türk Kızılay’ı İstanbul şubesi kadar düzenlenen kampanya zarfında 7 bin öğrenci için planlanan mektep çantası ve kırtasiye setinin dağıtımına Ardahan’da başlanıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Şimşek ve Binali Şimşek’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Ardahan’da ilköğretim okullarında öğrencilere mektep seti dağıtımına katıldılar.

Kazım Karabekir Yatılı Alan Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay, Ulusal eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Okul Müdürü Tahir Koçak, Türk Kızılay’ı Ardahan şube başkanı Ahmet Ballı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, “Bize bir sınır çizilmişti ve o hudutlar içerisinde kalmamız istenmişti lakin binlerce şükür fakat o hudutları zorladık, o hudutları kırıyoruz, o hudutları aşıyoruz. İşte Kızılay’ımız da bunun öncüsü.” dedi.

Özefe konuşmasına şöyle devam etti; “Kızılay bildiğiniz gibi daima bizim yanımızda. Ne süre bir yerde bir fakir var, özellikle son zamanlarda muhtaç insanlara, yardıma ihtiyacı olan insanlara hemen yetişen bir yardım kuruluşu. Özellikle son yıllarda bayrağındaki hilalin şanına yakışan şekilde bu milletin, bu devletin tarihinin, bugünün ve inşallah istikbalinin de layıkıyla mümessili olan, öncüsü olan bir kurum haline geldi.

Rahmetli Karakoç’un Mısralarındaki gibi

Ellerin yurdunda çiçek açarken,

Bizim İl’e kar geliyor gardaşım!

Bu hududu kimler çizmiş gönlüme;

Rahat geliyor, rahat geliyor gardaşım!

Mısralarında yer aldığı gibi bize bir sınır çizilmişti ve o hudutlar içerisinde kalmamız istenmişti lakin binlerce şükür fakat o hudutları zorladık, o hudutları kırıyoruz, o hudutları aşıyoruz. İşte Kızılay’ımız da bunun öncüsü.’’ Şeklinde konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ise, ’’Birçok ülkede yaşanan facia ardından Sayım Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yönlendirmeleriyle dünyada çoğu organizasyonuna imza atıyor. Türk kızılayı fazla belirlenmiş ellerde ve çok örnek organizasyonlara imza atıyor. Kızılay’ımız fazla dürüst güzergâhta ilerlediğini biliyoruz. İnsanlarımız tabi ancak ihtiyaç duruma düşmesin lakin Kızılay’sız da etmesin.”

“81 ile Çocuk Yuvası projesi”

Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Şimşek, eğitim seti kampanyasından daha sonra 81 ilde 81 Çocuk Yuvası yapmayı hedeflediklerini söyleyerek şunları söyledi, “Türkiye genelinde 7000 adet kırtasiye seti hazırladık ve sosyo idareli denge göz önünde bulunaraktan siz kıymetli kardeşlerimize dağılma yapıyoruz. Biz Ardahan’a ve Kars’a varmak istedik, bugün Ardahan’da yayılma yapacağız. Benzer anda aynı zamanlı olarak başladı dağıtımlarımız. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl, Siirt ve Diyarbakır almak üzere böylece fazla ilimizde toplam 7000 adet bu setimizi dağıtacağız. Bunun akabinde Türk Kızılay’ı ve İstanbul şube başkanlığı olarak yalnızca unlarla da yetinmiyoruz. Yine 81 ile 81 tane ana okulu projemiz zarfında ikinci buraya gelişimizde anaokulu temel atma törenine inşallah geleceğiz. Buraya 350 metrekarelik 4 sınıflı bir anaokulu da kazandırmak istiyoruz.”

Konuşmaların peşinde, öğrencilere karşın eğitim seti ve alıştırma kitaplarını Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi Başkanı İlhami Yıldırım ve Binali Yıldırım’ın kızı Bahar Büşra Köylübay hediye etti. daha sonra protokol üyeleri küçük öğrenciler ile anı fotoğrafı çektirdiler.

Olgun Yıldız

ARDAHAN