Başbakan Yıldırım'ın yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, eğitimin öğrencilerin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden ve tam demokrasiyi benimseyen bir anlayış üzerinde inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

ANKARA (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Geleceğin teminatı çocukların, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan velilerin ve ülkenin her köşesinde büyük fedakarlıklarla hizmet veren öğretmenlerin coşkusunu yürekten paylaştığını bildiren Başbakan Yıldırım, okul öncesinden üniversiteye bütün öğrencilerin çağın gereklerine uygun eğitim almaları, teknolojik imkanları en yüksek seviyede kullanmaları ve eğitim fırsatlarından aynı derecede faydalanmaları için hükümet olarak çalıştıklarını vurguladı.

Eğitim harcamalarını ülkenin geleceğine yönelik birer yatırım olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

“Ülkemizin en büyük eğitim atılımlarını gerçekleştirdik ve bununla birlikte geleceğe yön verecek projeleri hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı bilgiyi üreten ve insanlığın hizmetine sunan, geleceğin dünyasında söz sahibi olan fertler olarak yetiştirmek ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır. Eğitimi öğrencilerimizin ruhi ve bedeni sağlıklarını ön planda tutan, ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle hareket eden, farklı düşüncelere daima saygı duyan, araştırmayı-sorgulamayı vazgeçilmez kabul eden ve tam demokrasiyi benimseyen bir anlayış üzerine inşa etmeliyiz.”

Yıldırım, Türkiye’nin geleceğinin emanet edildiği, sevgi, sabır ve özveriyle görevlerini yerine getiren eğitimin her kademesindeki öğretmenlere şükranlarını ileterek, yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere, öğrencilere ve tüm eğitim camiasına başarı diledi.