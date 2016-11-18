Başbakana ikizi kadar benziyor

Aslen Manisa Kırkağaçlı olan ve İzmir’in Karabağlar ilçesinde tipografya yapan 61 yaşındaki Zekeriya Yetkin’i görebilen bir kez daha bakıyor. Yetkin’in bu değin çok alaka çekmesinin nedeni ise Başbakan Binali Yıldırım’a olan benzerliği. Yetkin’le karşılaşan bazı kişiler Yetkin’i fiilen Binali Şimşek zannedip selamlama veriyor, sorunlarını anlatıyor. Bazıları ise anı olsun diye öz çekim yapıyor. Zekeriya Yetkin ise ilgiden epeyce memnun. Başlarda şaşırsa da bir vakit daha sonra duruma alışan Yetkin, bazen Şimşek’ın yalnızca bir yarı olduğunu söylüyor, bazen de vatandaşın selamını alarak durumu bozuntuya vermiyor. Esnaf arkadaşları ve ailesi tarafından sıkça “Başbakan” ismiyle anılan Yetkin, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya varmak istiyor.

“Sesimi de benzetiyorlar”

Başbakan Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu zamandan beri insanların kendisini ona benzettiklerini belirten Yetkin, “Yolda beni görenlerden imza isteyen oluyor, resim çektirmek isteyen oluyor. Daha iki gün önce iki asker yolda beni durdurup resim çektirdi. Ahali bu dek benzerlik olmaz diye şaşırıyor. Bu değin değerli bir insana benzetilmekten memnunum. Nereye gitsem herkes ‘Sayın Başbakanım güzel geldin’ diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında törene gittim. Protokolün önünden karşıya geçmem gerekiyordu. Görevliler önce şaşırmış. Beni Başbakanımız zannetmişler. Daha Sonra da ‘Başbakan neden yalnız geldi?’ diye tereddüte düşmüşler. Benzediğimi söylediklerinde teşekkür ettim, bu sefer sesimi de benzettiler. Kortejde yürüyenler dönüp dönüp yeniden baktı” dedi.

Sorunlarını anlatıyorlar

Yolda yürürken herkesin kendisine dönüp baktığını, insanların “Başbakan geçiyor” diyerek birbirlerini uyardığını söyleyen Yetkin, “Bir dostumun düğününe gittim, 150 kişilik düğün salonunda 130 kişinin kafası beni peşine düşüp takip ediyor. Bir arkadaşım kollarını açıp ‘Sayın Başbakanım güzel geldin’ deyince herkes beni Başbakanımız zannetti. Başbakanımız daha bakanken bir gün alışveriş yapıyordum. Biri ‘Sayın Bakanım yolda çukur var, belediyeye telefon açtık fakat ilgilenmediler’ dedi. Ben de ‘Ben gereğini yaparım’ dedim. böylece fazla çeviren oluyor ki yetişemiyorum. Mecburen bozuntuya vermiyorum. Nasıl Olursa Olsun fenomen olduk. Beni tanıyanlar da mizah yapmaya başladılar. ‘Başbakanım’ diyorlar. Mizah olsun diye fotoğrafımı internete yükleyip ‘Sayın Başbakanımız esnaf ziyaretinde’ yazıyorlar” diye konuştu.

Aynı yaşta ve Başbakan gibi solak

Başbakan Yıldırım ile İzmir ziyareti sırasında görüşmek istediğini kaydeden Yetkin, kendisinin de Başbakan Binali Şimşek gibi 61 yaşında ve solak olduğunu söyledi. Yetkin’in esnaf arkadaşları da bundan böyle duruma alışılmış durumda. Yetkin’e “Başbakanım” diyerek espri yapan esnaf arkadaşları, “Suyumuz yoksa ondan içiyoruz. Yemek yerken yakaladığımızda yemeği de yiyoruz. Eğer vermezse ona oy değil. Sadece fiziksel olarak değil; karakteri, efendiliği ve sakinliği ile de Başbakanımıza çok benziyor. Başbakan olmasa da bizim gönlümüzün başbakanı” diyor.

Tezahürat edenler oluyor

Yetkin’in eşi Hafize Yetkin, “Eşimin Sayın Başbakanımıza fazla benzediğini söylüyorlar. Mutlu oluyoruz. Ben de bu durumda first lady oluyorum” derken, kızları Açlık Acaroğlu ve Fatma Aydın ise “Babamızla bir yere birlikte gitmekten keyif alıyoruz. Tezahürat edenler oluyor, mutlu oluyoruz. Biz de evde ona ‘Başbakanım’ diyoruz” dedi.

CEREN ATMACA-HALİL KARAHAN