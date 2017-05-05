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Başbakanlık ve Bakan Albayrak suikast davasına müdahil oldu

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davasında ikinci ara karar açıklandı.

05 Mayıs 2017 Cuma, 19:21

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15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davasında ikinci ara karar açıklandı. Muğla 2. Ağır Cinayet Mahkemesinde görülen davada verilen ara kararda, esir sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ara kararda Başbakanlık ile Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki sıfatı ile müdahilliği kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın müştekilik talebi reddedildi. Duruşma 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. 

Bekir Tosun

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