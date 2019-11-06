Başhekim Akdoğan'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Pursaklar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e hastaneye verdiği katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Pursaklar Devlet Hastanesinin hizmete açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Pursaklar’a hizmet etmenin kendileri için bir mutluluk sebebi olduğunu belirten Akdoğan, "Bahçemizde asfalt, kilit parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi çalışmaları sonrası hastanemizin çehresi değişti. Hastanemizin bugünlere gelmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ertuğrul Çetin de "İlçemizde sağlık alanında yapılan yeniliklerden gurur duyuyoruz. Bizler Belediye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.
Kaymakam Mehmet Yıldız ise "Hastanemizin sağlık hizmetlerini yükseltmek için Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Hastane yönetimimize özellikle çok teşekkür ederim. Aralıksız çalışmaları ile sağlıkta hizmete her geçen gün bir yenisini ekliyorlar. Başhekimimiz, müdürümüz ve personellerine çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Yıldız ve Başhekim Doğan Akdoğan tarafından Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi verildi.
Programın ardından 10 yataklı palyatif bakım sevisinin açılışı gerçekleştirildi.
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Başhekim Akdoğan'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür plaketi
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