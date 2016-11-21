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Başıboş atlar en işlek saate trafiği aksattı

Durum, akşam saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu Tekirdağ-İstanbul karayolunda meydana geldi.

21 Kasım 2016 Pazartesi, 19:48
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İstanbul’da hava trafiği normale dönüyor

Durum, akşam saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu Tekirdağ-İstanbul karayolunda meydana geldi. Tekirdağ’da bir grup at, trafiğin en işlek olduğu saatte vatandaşların başı dönen bakışları aralarında yola çıktı. Trafikte araçların arasında koşan atlar, ayrıca trafiği aksattı hem de sürücülere baskı analar yaşattı.

Bir türlü çıkmadılar
 

Yoldan çıkmak bilemeyen atlar, önce sürücüler ve vatandaşlar göre yoldan çıkarılmak istense de atlar yoldan çıkmak bilmedi. daha sonra vatandaşların haber vermesi üstüne olay yerine gelen polis ekipleri, yoldan bir tülü çıkmak istemeyen ve sürücülere kuvvet anlar yaşatan atları uzun uğraşları sonucu yoldan çıkarmayı başardı. Durma noktasında gelen araç trafiği, atların karayolundan çıkarılmasıyla normale döndü. 

Halil Dağ

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