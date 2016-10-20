“Başika, DEAŞ'a karşı emniyet sibobudur”

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Beyatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Başika Kampı’ndan çekilmeyeceğine yönelik sözlerine dikkati çekerek, “Başika’da Türk askeri olmasaydı, bugün DEAŞ ile Peşmerge güçleri arasında ciddi çatışmalar olacaktı. Peşmerge de Kuzey Irak’ta bu kadar rahat olamazdı.” dedi.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ın Musul şehrinin DEAŞ’tan kurtarılması için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonun öncesinde Bağdat’a gittiğini söyledi.

Türkmenlerin temsilcisi olarak Irak parlamentosundaki milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmeler yaptığını anlatan Beyatlı, ziyaretin amacının Irak Türkmenlerinin görüşlerini aktarmak olduğunu dile getirdi.

Beyatlı, Kerkük ve Erbil’de de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini vurgulayarak, “Hassas dönemde gerçekleştirilen Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonunda, halklar arasında etnik ve mezhebi hassasiyetin iyi idare edilmediği zaman sadece Musul’u değil Irak’ı ve bölgeyi de büyük tehlikeye sokacağı ortadadır. Bu nedenle 3 milyon Türkmenin görüşlerini ilgililerle paylaştık.” diye konuştu.

Türkmenlerin bölgede bin yıllık geçmişi olduğuna dikkati çeken Beyatlı, Irak’taki diğer etnik ve mezhepten insanlarla Türkmenlerin bir arada yaşadığını, Osmanlı’nın Irak’tan çekilmesiyle bölgede 100 yıldır kaosun sürdüğünü belirtti.

– “İbadi, 3 milyon Türkmeni görmemektedir”

Irak’ın 2003’te işgali ile ülkede mezhep ve etnik temelli sorunların ayyuka çıktığına değinen Beyatlı, şöyle devam etti:

“Irak Türkmenleri, ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bütün halkların eşit şekilde yaşaması gerekliliğini ifade ediyoruz. Bugün Başbakan el-İbadi’nin Türkmenlere karşı güttüğü politikada haksızlık olduğunu söyledik. Binlerce Türkmen, Musul’u DEAŞ’tan kurtarma operasyonuna katılmasına rağmen İbadi, 3 milyon Türkmeni görmemektedir. Bakanlıklarda da temsil edilmiyoruz. Geçmiş yıllarda 2-3 bakanlık Türkmenlerde iken bugün kabinede bize yer verilmemektedir. İbadi, aynı tavrı Türkiye’ye de göstermektedir. Gerçek olmayan bazı demeçlerde bulunmaktadır. Gerginliği daha da artırmaktadır. “

Beyatlı, Musul’un DEAŞ’tan kurtarılması için başlatılan geniş çaplı operasyonun halkta bazı soru işaretleri oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Musul’un bölünmemesi, bütünlüğü, demografik yapısının korunması çok önemlidir. Türkiye, bu tehlikeyi görüyor ve ‘Musul, Musullularındır’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Başika’dan çıkmayacağını net şekilde ifade etmektedir. Başika’da Türk askeri olmasaydı, bugün DEAŞ ile Peşmerge güçleri arasında ciddi çatışmalar olacaktı. Peşmerge de Kuzey Irak’ta bu kadar rahat olamazdı. DEAŞ, Türk ordusundan çekiniyor ve korkuyor. Türkiye’nin Başika Kampı’nda eğittiği Ninova Muhafızları’nı kamuoyu biliyor. Başika, DEAŞ’a karşı emniyet sibobumuzdur. Kürt ve Arap aydınlar Türkiye’nin doğru istikamette olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin bölgede askeri gücünün olması gerekiyor ki Musul operasyonu kontrollü ve barışçıl bir şekilde bitsin.”