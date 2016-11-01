Basın mensupları kan bağışına katıldı

KONYA (AA) – Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen “Kan Verelim Can Verelim” temalı kan bağışı kampanyasına Konya’da görev yapan basın mensupları destek verdi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC), Konya Basın Konseyi (KBK), Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ve Aliya İzzetbegoviç Derneği işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına, basın mensuplarının yanı sıra, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu üyesi kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Kampanya hakkında konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı, ikincisi düzenlenen kan bağışı kampanyasını geleneksel hale getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Basın mensuplarının farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyete destek olduklarına dikkati çeken Paslı, “İnsanlara can olmak ve kendi sağlığımızı muhafaza etmek adına halkımızı kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Kendisinin 30 kez kan bağışında bulunduğunu ifade eden Paslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızılay’a bağışlanan her kan, iki kişiye can veriyor ve kendi adımıza 3 fidanın dikilmesine neden oluyor. Toplumun üçtü birinin sürekli kan vermesi halinde, ameliyat ve trafik kazası gibi zor durumlarda kimse kan arama zahmetine girmeyecektir. Hayatımda şunu tecrübe ettim. Kendi isteğimizle kan verdiğimizde bilimsel yolla sağlığımıza katkı yapacak şekilde kan veriyoruz. Vermediğimiz zaman halk arasında bir deyimimiz vardır ya “Akacak Kan Damarda Durmaz” diye, dolayısıyla biz erken davranalım, hem insanların duasını alalım, hem de sağlığımızı tazeleyelim hem de dikili bir ağacımız olsun.”

Paslı, kan bağışı kampanyasına destek olan basın mensuplarına, kamu kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.