Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.
Başkan Acar, sokak rehabilitasyonu cephe iyileştirme çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanının personelleriyle yakından ilgilendiği dikkati çekti.
Personel motivasyonunun çalışmalardaki başarı oranı ile yakından ilgili olduğunu vurgulayan Acar, "Her personelimiz bizim dışarıdaki yüzümüz. Bu açıdan onların huzurlu bir ortamda çalışması bizi daha da başarılı kılacaktır. Sorumluluğum altındaki arkadaşlarla hem tanışmak hem de çalışma prensiplerimizle alakalı görüşmek üzere bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.
-
Kazakistan heyetinden Rektör Prof. Dr. Kar'a ziyaret
-
GRAFİKLİ – BÜTÇE MARATONUNDA ÖNE ÇIKANLAR: Tetkikleri yapay zeka destekli robotlar raporlayacak
-
Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi
-
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı
-
Sigarada düz ve standart paket uygulaması yarın başlıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.