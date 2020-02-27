Başkan Acar, çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Necip Oral Caddesinde gerçekleştirdikleri çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Acar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ziyareti sırasında Kızılcahamam Belediye ekiplerinin Şehit Necip Oral Caddesinde gerçekleştirdikleri çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceleyerek personelinden bilgi aldı.

Başkan Acar, yaptığı açıklamda, amaçlarının Kızılcahamam halkının hak ettiği hizmetleri yerine getirebilmek olduğunu söyledi.

Cephe İyileştirme Rehabilitasyon projesi, Sıfır Atık Projesi, Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Vilayet Evi Projesi ve Yeni Pazar Yeri projesi çalışmaları ile ilçeyi daha modern ve çağdaş bir yerleşim alanı haline getireceklerini kaydeden Başkan Acar, boş arsalarda temizlik ve eksik gördükleri alanlarda da çevre düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirtti.