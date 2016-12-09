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Başkan Acardan kurum ziyaretleri

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya’da bir takım kamu kurumlarını ziyaret etti.Başkan Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreterliği görevine atanan eski Çumra İlçe Belediye Başkanı olan Nasır Ersöz’ü ziyaret ederek “Bahtı Açık olsun” d.

09 Aralık 2016 Cuma, 12:24
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Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya’da bir takım kamu kurumlarını ziyaret etti.
Başkan Acar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreterliği görevine atanan eski Çumra İlçe Belediye Başkanı olan Nasır Ersöz’ü ziyaret ederek “Bahtı Açık olsun” dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Acar, sonradan Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü makamında ziyaret etti. Ersöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye üçüncülük derecesi kazandıran sporcu İzzet Arabacı’nın başarısının konuşulup istişare edildiği ziyarete Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Acar ile mili takım ve Derbent Gençlikspor antrenörleri ile İzzet Arabacı da eşlik etti.

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