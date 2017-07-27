Başkan Acehan'a onursal başkanlık plaketi

ANKARA (AA) – Çubukspor Kulübü Başkanı Mustafa Akkaya, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ı makamında ziyaret etti.

Akkaya, kulübün çalışmaları hakkında bilgi verdiği Acehan’a, kulübe desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akkaya, yönetim kurulu olarak aldıkları kararla onursal başkanlığa Acehan’ı getirdiklerini belirtti.

Spordaki hedeflerinin 1-2 yıllık olmadığına işaret eden Akkaya, güçlü bir takımın yanında güçlü bir altyapı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Uzun vadeli planlar yaptıklarını anlatan Akkaya, “Futbol okulu başta olmak üzere gençlerimizi spora teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi Allah’ın izniyle yapacağız. Sahamızın ufak tefek eksikleri var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Çubukspor’a ait bir otobüs almayı planlıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Ecehan ise desteklerinin her zaman süreceğini vurgulayarak, kulüp yöneticileri ve oyunculara yeni sezon için başarılar diledi.

Çubukspor’da büyük bir değişim yaşandığını, bunun ilçede büyük bir heyecan yaşanmasına neden olduğunu dile getiren Acehan, şunları kaydetti:

“Sporun her branşına maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceğiz. İlçemizde birçok branşta spor okulları açıldı. Bu alanlarda da güzel başarılar almaya başladık. Çubukspor Kulübü de yeni yönetimiyle futbol alanında büyük bir değişim başlattı. Ben sizlere bu başarınızdan dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum.”

Ziyarette, kulüp başkanı Akkaya, onursal başkanlık plaketiyle birlikte futbolcuların 2017-2018 sezonunda giyeceği yeni formasını imzalayarak Acehan’a takdim etti.

Onursal başkanlık plaketi, “06” sırt numaralı ve T. Acehan yazılı forma için teşekkür eden Acehan ise Akkaya’ya Çubuk Agat taşı hediye etti.