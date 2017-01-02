Başkan Acehan'dan El Bab gazisine ziyaret

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Suriye’nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Erdoğan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Acehan ve beraberindeki heyet, Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Piyade Uzman Çavuş Erdoğan’ı evinde ziyaret etti.

Gazilik ünvanının herkese nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu dile getiren Acehan, son günlerde yaşanan terör olaylarının Türk milletini yıldırmayacağını, daha da güçleneceğini söyledi.

Acehan, tüm güvenlik güçlerinin vatan ve millet sevdasıyla görevinin başında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Gazilik mertebesi şehitlikten sonraki en güzel mevki. Rabbimden tüm yararlılara acil şifalar diliyorum. Rabbim vatanını korumakla görevli tüm asker ve polisimize güç kuvvet versin inşallah. Bu topraklar kolay elde tutulan bir coğrafyada değil. Elbette bu topraktaki hainlerin ve işbirlikçilerinin görevi yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaktır. Onlar boş durmayacaktır ancak onların oyunu da çok yakında bozulacaktır. Ne kadar bu coğrafyayı kan ve gözyaşı coğrafyası haline getirmek isteseler de sizin gibi kahramanlarımız var olduğu müddetçe hainler binlerce yıl olduğu gibi bundan sonra da emellerine ulaşamayacak.”

Gazi Erdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tek amacının bir an önce iyileşerek görevinin başına dönmek olduğunu kaydetti.

Daha önce Mardin Nusaybin, Diyarbakır Sur’da bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonlara da katıldığını belirten Erdoğan, “Allah’a çok şükürler olsun. Şu an sağlık durumum çok iyidir. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz, görevime kaldığım yerden devam edeceğim. Bu cennet vatanıma bedenimin bir parçasını değil, canım feda olsun.” dedi.

Allah’tan, tüm güvenlik güçleri için sağlık, sıhhat ve kuvvet dileyen Erdoğan’ın annesi Nuriser Erdoğan ise “Tüm ilçe halkı gazimize sahip çıktı. Adeta evimiz ziyaretçi akınına uğradı. Elbette bunların hepsi hem bize hem de güvenlik güçlerimize moral olmuştur. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.