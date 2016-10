Başkan Acehan'dan öğrenci yurtlarına ziyaret

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Fatma Hanım Kız ve Ulubey Erkek yurtlarını ziyaret etti.

Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Ozan Yurdakul’u ziyaret eden Belediye Başkanı Acehan, Yurdakul’dan çalışmaları ve öğrenciler hakkında bilgi alarak 2016-2017 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Külliyesi’ne ulaşımlarıyla ilgili istek ve taleplerini alan Acehan, dolmuşların külliyeye sürekli sefer yapacağını ifade ederek, yurtların ilçe merkezinde olmasının her yönden bir avantaj olduğunu belirtti.

İlçeye yeni yurt yapılması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Acehan, KYK yurtlarının beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söyledi.

Başkan Acehan, şunları kaydetti:

“Biz yerel yönetim olarak ilçemizdeki kurumlara özellikle de ilçemize bir değer katacak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren eğitim kurumlarına her zaman, her konuda desteğimiz tamdır. KYK Yurtlarında kalan öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedebilmeleri açısından, hem hükümetimiz hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de yerel yönetimler olarak bizler, tüm gayretlerimizi sonuna kadar gösteriyoruz. Gerçekten de 5 yıldızlı bir otel konforunda yurtlara sahibiz. İlçemizde şu an KYK’ya ait üniversite öğrencilerinin kalacağı 2 yurt var. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı ise 550 civarındadır. Bu rakam önümüzdeki günlerde yabancı uyruklu öğrencilerin gelmesiyle aratacaktır. Yurt kapasitelerinin arttırılması konusunda da çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor.”

Daha sonra KYK Ulubey Erkek Yurdu Müdürlüğüne yeni atanan Hasan Yılmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Acehan, “Tüm kurumlara sürekli ifade ettiğimiz gibi her zaman vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yararına olacak her türlü talepte sizlerin yanındayız, destekçiniziz. Üstlenmiş olduğunuz görev, zor ve manevi yönden ağır sorumluluklar yüklenen bir görev.” dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Yılmaz ise, “Devletimizin vatandaşına şefkat elini uzattığı bu önemli kurumlara sizlerin de önemli katkı ve emekleri var. O nedenle yapmış olduğunuz hayırlı hizmetlerden dolayı sizlere kurumumuz adına teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.