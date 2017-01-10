Başkan Akçay, Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti

KIRIKKALE ( AA) – AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, Alevi Kültür Dernekleri Kırıkkale Şube Başkanı Hüseyin Güney’i ziyaret etti.

Akçay, ziyarette yaptığı konuşmada, üst aklın Türkiye’nin üzerinde oynamaya çalıştığı oyunları iyi bildiklerini söyledi.

Bu oyunların başarılı olmasına asla izin vermeyeceklerini dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

“Biz yıllardır aynı inanç için mücadele eden aynı topraklar üzerinde aynı bayrağın altında hür yaşayan bir milletiz. Son zamanlarda artarak gerçekleştirilen hain saldırılar aziz Türk milletinin birliğine, bekasına ve bütünlüğüne yönelik vahşi terör saldırılarıdır. Bu bölgede asırlardır aynı gönül birliğiyle konuşan aynı istikamete bakan sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. Milletimizin dirayetini zayıflatmak, inancını yok edip azmini ve direncini kırmak istiyorlar. Beşiktaş saldırısı, Kayseri saldırısı, Rus Büyükelçisi suikasti, yılbaşında yapılan reina saldırısı ve son olarak İzmir saldırısı, adları farklı olsa da aynı merkezden idare edildiklerinin ve yönlendirildiklerinin farkındayız. Binlerce yıldır süre gelen devlet geleneğimiz maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olmuş medeniyetimiz muhtelif inanç ve gelenekleriyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve mutluluk içinde kardeşçe yaşayacağız.”

Dernek Başkanı Hüseyin Güney ise yapılan saldırıların asıl amacının, Türkiye’nin yaşam huzurunu bozmak olduğunu belirtti.