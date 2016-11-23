Başkan Akçay, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, Vatan İçin Can Verenler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube başkanlıklarını ziyaret etti.

Akçay, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vatan İçin Can Verenler Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu’yu ziyaret etti. Burada şehit aileleriyle de görüşen Akçay, dilek ve istekleri dinledi.

Başkan Akçay, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rifat Öcal ile şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Ziyaretler sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçay, şehit ailelerinin her zaman emirlerinde olduklarını ve şehit ailelerinin şehitlerden kalan en kutsal emanetler olduğunu söyledi.

Şehit aileleri de Başkan Akçay’a, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.