Ana Sayfa   >   Genel   >   Başkan Akın: Türk kadını haklarının farkında olmalı

Başkan Akın: Türk kadını haklarının farkında olmalı

Başkan Ümmet Akın, “Türk kadını, Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren eşdeğer haklara sahiptir.

05 Aralık 2016 Pazartesi, 01:18
baskan-akin-turk-kadini-haklarinin-farkinda-olmali

Benzer Konular

dunya-cocuk-haklari-gununde-cocuklarla-ilgili-sorunlar-masaya-yatirildi
Dünya Çocuk Hakları Gününde çocuklarla ilgili sorunlar masaya yatırıldı
turk-hackerler-mossadi-hedef-aldi
Türk hackerler Mossadı hedef aldı
turk-bayragi-ve-ataturk-bustune-cirkin-saldiri
Türk bayrağı ve Atatürk büstüne çirkin saldırı

Başkan Ümmet Akın, “Türk kadını, Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren eşdeğer haklara sahiptir. Kadınlarımız üretimde olduğu kadar savaş ve siyaset konularında da etkindir. Milli Kurtuluş Savaşında da kadınlarımız erkeğiyle birlikte tabi yana, omuz omuza uğraş etmiştir. Bunu çok iyi haberdar olan Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk modern dünyada kadın ve erkeğin bütün alanlarda eşdeğer haklara sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Atatürk ‘Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyerek, 5 Aralık 1934’te Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesini sağlayan yasa ile çağdaşı çoğu ülkeden önce Türk kadınının ülke siyasetinde etkin rol alma hakkını elde etmesini sağlamıştır. Türk kadının bir birey olarak kabul edilmesini sağlayan en kayda değer adımlardan biri olan Kadınlarımıza Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 82. Yıldönümünde sadece parlamentoda değil, hayatın tüm alanlarında kadınlarımıza ve erkeklerimize eşit koşullarda hak tanınması dileğiyle bütün kadınlarımızın Seçme ve Seçilme Hakkı’nı kazandıkları bu özel gününü kutlarım.” dedi. 

farkında haklarının Kadını olmalı türk

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet