Başkan Akın: Türk kadını haklarının farkında olmalı

Başkan Ümmet Akın, “Türk kadını, Türklerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren eşdeğer haklara sahiptir. Kadınlarımız üretimde olduğu kadar savaş ve siyaset konularında da etkindir. Milli Kurtuluş Savaşında da kadınlarımız erkeğiyle birlikte tabi yana, omuz omuza uğraş etmiştir. Bunu çok iyi haberdar olan Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk modern dünyada kadın ve erkeğin bütün alanlarda eşdeğer haklara sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Atatürk ‘Ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyerek, 5 Aralık 1934’te Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesini sağlayan yasa ile çağdaşı çoğu ülkeden önce Türk kadınının ülke siyasetinde etkin rol alma hakkını elde etmesini sağlamıştır. Türk kadının bir birey olarak kabul edilmesini sağlayan en kayda değer adımlardan biri olan Kadınlarımıza Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesinin 82. Yıldönümünde sadece parlamentoda değil, hayatın tüm alanlarında kadınlarımıza ve erkeklerimize eşit koşullarda hak tanınması dileğiyle bütün kadınlarımızın Seçme ve Seçilme Hakkı’nı kazandıkları bu özel gününü kutlarım.” dedi.