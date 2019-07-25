Başkan Akkaya Genç Komek Yaz Okulları'nı ziyaret etti
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde açılan Genç KOMEK Yaz Okulu Kursları büyük ilgi görüyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya Genç KOMEK Yaz Okulu çalışmalarını yerinde incelemek üzere Akşehir ASEM ve Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek kurs gören öğrencilerle görüştü.
İlk olarak Akşehir ASEM’deki kursları ziyaret eden Başkan Akkaya kursiyer öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrenciler bahçedeki oyunlarını bir süre izleyen Başkan Akkaya daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin çalışmaları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi’ne giderek sınıflarda eğitim gören kursiyer öğrencilerle görüştü.
Akşehir'de Genç KOMEK Yaz Okulu’na yoğun bir ilginin olduğuna belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya şunları söyledi:
"Şu anda Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Genç KOMEK Yaz Okulu çalışmalarını yerinde inceledik. Burada çocuklarımız hem Kuran-ı Kerim öğreniyor, hem yüzme öğreniyor, hem de tercih ettikleri dallarda çeşitli el becerisi yada bilgi kurslarına katılıyorlar. Maşallah hepsi de çok ilgili ve değerli hocalarımızda onları çok güzel şekilde yetiştiriyorlar. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda çocuklarımızın el becerilerini geliştiren sportif amaçlı kurslar, yine temel dini bilgileri öğreten birçok kurslarımız var. Ben buradan bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Başkanımıza Akşehir halkı ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Akşehir'deki bu faaliyetleri yürüten KOMEK ve ASEM yetkililerimize ve değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum."
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