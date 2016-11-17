Başkan Akkaya Kevser Köksal Hafızlık Kız Kuran Kursunu ziyaret etti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kevser Köksal Hafızlık Yatılı Kız Kuran Kursu binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Akşehir’de, hayırsever vatandaşlarca bağışlanan bir arsa üzerine yine hayırseverlerin ve Akşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Akşehir İlçe Müftülüğü ile Akşehir Camilerini ve Kuran Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliği ile yaptırılan ve hizmet vermeye başlayan Hafızlık Yatılı Kız Kuran Kursu binasını gezen Başkan Akkaya’nın incelemelerine İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş da eşlik etti. Başkan Akkaya, kurs binasını gezerek, yetkililerden yapı hakkında data aldı. Kurs binasındaki fazla amaçlı konferans salonunda kursta eğitim bölge öğrencilerle buluşan Başkan Akkaya onlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu yeni güzide binamızın yapımında emeği geçen ilk kez müftü hocam olmak üzere bütün hayırseverlerimize ve yapımında emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak biz de bu binada 100 bin TL’ye kadar maliyeti olan araştırmalar yaptık. Hamdolsun baştan halini sizlerle beraber görmenin mutluluğu içerisindeyim” dedi. Başkan Akkaya, konuşmasının arkasından Kuran Kursunda eğitim bölge öğrenci ve öğreticilere birer armağan takdim etti.

Binanın bütün katlarını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Akkaya, “Bugün 40 öğrencimiz burada hafızlık için çalışıyor. İnşallah her geçen gün bu rakam aratacak. Binamız 100 öğrenci kapasiteli. İçinde oyun gruplarının olduğu çoğu bilgisayar odaları, sosyal alanların olduğu 340 şahsiyet bir konferans salonu olduğu bir kurum oldu. Ben buradaki yavrularımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş da yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımızın bizleri ziyaret etmesi son derece mutlu etti. Burada ihtiyaçlarımızı sormasından ve sorunlarımızla ilgilenmesinden son derece mutlu oldum. Bu ziyaretlerin devamını dileriz” dedi.