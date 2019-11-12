Başkan Akkaya şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi
KONYA (AA) – Geleneksel Atlı Okçuluk Yarışmaları'nda Türkiye şampiyonu olan Akşehirli sporcu Mehmet Ege Yavuz'u Belediye Başkanı Salih Akkaya yarım altınla ödüllendirdi.
Okçuluk ve boks dallarında başarı elde eden sporcular, okul idarecileri ve öğretmenleriyle Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarete sporcuları tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir’in hem eğitimde hem de spor dallarında her geçen gün çıtayı yükselttiğine değinerek çok yakın zamanda bu başarıların daha da artacağına inandığını söyledi.
Akkaya ziyarette Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonu olan sporcu Mehmet Ege Yavuz'u da yarım altınla ödüllendirdi.
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