Başkan Akkayadan, belediye personeline herse ikramı

Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Başkan Akkaya’nın yanı sıra Belediye Meclisi Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar, işçiler ve taşeron işçiler katıldı.

Herse ikramı etkinliğinde bir tavır yapan Başkan Akkaya, bu cins etkinliklerin önemine uyarı çekerek, “Yoğun bir kış dönemi geçirdik, son 56 yılın en hoş bereketli kar yağışı oldu. Bu yoğun kış döneminde kar temizliği çalışmalarında birçoğunuz tahsis aldı. Bu görevi yüzümüzün akıyla tamamladık hamdolsun, hepinize teşekkür ediyorum. Aralık ayında Türkiye genelinde yapılan bir anket çalışmasında vatandaşlarımızın belediye çalışmalarından hoşnutluk oranı yüzde 81 olarak emin. Bu konu içinde sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu oranları yüzde 91’lere yüzde 100’lere sürüklemek için çaba edeceğiz. Bu 81 oranı sahiden hoş bir oran ve edindiğimiz bilgilere göre çoğu yerde karşılaşılmayan bir memnuniyet oranı. Her şey takımla, aile bütünlüğü ve ekip hareketiyle olur. Belediye başkanı alt ancak direksiyondadır. Hani toplumumuzda derler ya ön teker nereye giderse arkadaki tekerlerde oraya gider diye, kuşkusuz fakat takım kaptanının önemi büyük fakat takım kaptanı takımı olmadan tek başına hiçbir şey yapamaz. En tabandaki çalışan arkadaşlarımızdan başlayarak şeflerimiz, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla beraber gayet uyumlu bir takım çalışmasıyla böyle başarılarda kazanç. Elhamdülillah yüzde 81 oranı gayet hoş bir oran, bunu ben bir galibiyet olarak addediyorum ve sizleri kutluyor, teşekkür ediyorum. Bu oranı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu oranı sağlamlaştırmak çağrıda bulunmak, Akşehirimize, Nasreddin Hoca’nın torunları olan Akşehirlilerimize daha çok hizmet etmek seslenmek, onların daha çok memnuniyetini, daha fazla duasını edinmek çağırmak. Dua olmak seslenmek de ayrıca bu dünyamız için, hem öbür dünyamız için güzel bir kazanım. Aldığımız maaşları ve rızkımızı daha fazla helal ettirmek, çocuğumuzu, ailemizi helal rızıkla doyurmak ve onlarında başarılı ve dinç olması için bir vesile çağırmak. Bunların hepimiz bilincinde ve inancındayız. Ben yeniden hepinize teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diye konuştu.