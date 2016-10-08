Başkan Akkayadan din görevlilerine ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Akkaya birincil ziyaretini Akşehir İlçe Müftülüğü’ne yaptı. Burada İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş ile görüşen Başkan Akkaya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Müftü Kardaş’ı tebrik etti. Ziyaretleri zarfında Diyanet-Sen Akşehir Temsilciliğine giden Başkan Akkaya, Diyanet Sen Akşehir Temsilcisi Muhammed Emin Şenol, Sami Kaya ve Enes Süngü ile görüştü. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği’ni de ziyaret eden Başkan Akkaya, Dernek Başkan Vekili Özcan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerinin haftasını tebrik etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı değerlendirmede, camilerin ve din görevlilerinin toplumumuzun önemli yapı taşlarından biri olduğuna değinerek, “15 Temmuz darbe girişimi süreciyle bundan böyle İslam’ı ve dinimizi kaynağından öğrenmenin önemi daha da artmış oldu. Toplumumuzun içten bilgilendirilmesi, İslam’ı doğru öğrenmesi, doğru yaşaması, FETÖ terör örgütü gibi kötü emelli gruplara cihaz olmaması için siz değerli din görevlilerimize daha da büyük bir mesuliyet düşmekte. Baktığımız süre FETÖ terör örgütüne mensup ahali içinde ilahiyatçı ve imam hatipli insan çok eksik. Bu çok kayda değer kendimce üstünde durulması gereken, vurgulanması gereken bir konu. Seslenmek ki, İslam’ı en sağlam şekilde öğrenen ırk böyle kötü emelli insanların emellerine oyunlarına gelmiyor, cihaz olmuyor. Bu anlamda sizlerin ve bütün toplumun halkımızı bilinçlendirmek, İslam’ı kaynağından en dürüst şekilde öğretip yaşamasına katkı tahsis etmek için büyük sorumluluğumuz bulunmakta. sırası gelmişken bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyor, ebediyete intikal eden bütün din görevlilerimize de Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum” dedi.