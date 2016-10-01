Başkan Akkayadan itfayecilere ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi’ni ziyaret ederek, personelin İtfaiye Haftası’nı kutladı.

Başkan Akkaya’da itfaiyeciliğin sıkıntılı fakat bir öyle da kayda değer olduğuna dikkat çekerek, “İtfaiyecilik Türkiye’de fazla eski bir teşkilat ve bu sene 302’nci sene. Eski deyimle ünlü tulumbacılar. Doğrusu zor olan mesleklerden bir parça başına. İnsanlara, yangın kaza gibi güç anlarında hizmet götürülmesi ve bu hizmetin ecri kanaatimce daha da büyük. Belediyecilik insanın doğumundan ölümüne dek her alanda hizmet üretiyor. Her alanda insanlara bir dokunuş sergiliyor. Bu anlamda kayda değer bir kurum, manâlı bir hizmet sektörü. Bu birimler içerisinde itfaiyenin yeri hakikaten daha bir farklı, zor ve meşakkatli bir atama. Kaza riski fazla olan bir devir. Allah bu görevlerde sizlere kolaylıklar versin. Kazasız belasız görevlerinizi en şekilde tamamlamayı aldığınız parayı maaşınızı helal ettirmeyi nasip etsin. Yeni Büyükşehir Yasasıyla bundan böyle Büyükşehir Belediyemizin şemsiyesi altına girmiş oldunuz lakin hizmet alanımız yine Akşehir. böylece beraberiz ayrım etmiyor. Akşehir’e hizmet vermek için yola çıktık. Geçen gün Saray Mahallemizde düğündeyken bir yangınla karşılaştık. Biz de sizlere orada muavin olmaya, yardım olmaya çalıştık. Ulaşımı baskı olan bir yer. Ben size telefon ettiğimde 11 dakika içerisinde hızlı bir şekilde Saray Mahallemiz’de o yangına intikal ettiniz. Burada bu arada ilk önce Yüksel beye, o söndürme faaliyetlerinde atama bölge arkadaşlarımıza, bu vesile ile de İtfaiye Daire Başkanımız ve bilhassa Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beye teşekkür ediyoruz. Düşünün eğer zamanlama iyi olmasaydı ayrıntılarıyla şayet yanıp kül olacaktı. En azından bir kısmı kurtarıldı. Akşehir’de de bugüne değin İtfaiye çalışmaları noktasında açık konuşmak gerekirse eksiklik aksilik görmedim. Gayet hoş bir şekilde görevlerini yürütüyorsunuz. Bu vesile ile yeniden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum” dedi.

Başkan Akkaya, konuşmasının arkasında itfaiye erleri ile sohbet edip, itfaiye hangarındaki araçları inceleyip, itfaiye personeli ile anı fotoğrafı çektirdi.