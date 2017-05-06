Başkan Akyürek: “Büyük devletler büyük miraslar taşır”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOP bölgesi içerisinde bulunan 8 ilin üniversitelerinin öğrenci toplulukları göre düzenlenen UNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları zirvesine katıldı. Dönem başkanlığını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yaptığı çalıştaya iftihar konuğu olarak katılan ve öğrencilere ’Lokal Kalkınmada Üniversitelerin Rolü, Yeniden Yapılanma Stratejileri Ve Genç Nüfusun İstihdam Planlaması’ konusunda bir konuşma gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bu tarz programların katılan öğrencilere ileri ama dönemlerde fazla katkı maddesi yapacağını açıklama etti.

KOP bölgesinin Anadolu’nun kalbi konumunda olduğunu belirten Başkan Akyürek, “Çadırın orta direği diye bir tabiri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki alanı kabul ettiğimizde çadırın orta direği KOP bölgesidir. Bu sadece coğrafi olarak ortalarda yer almasından kaynaklanmaz. Tarihi miras, sosyal doku, inanç, duygular, geleneklere bağlılık, Anadolu’nun vatan kılınmasında geçmişte oynanılan rol, sosyal genetik. Bütün bunlar bir araya kazanç ve bu bölge Türkiye çadırının orta direği olur. Bu bölge Anadolu’nun vatan yapılmasında fazla önemli rol üstlenmiştir. Şu Anda yeni nesiller olarak bilhassa sizler fazla manâlı bir mirasın taşıyıcısı olduğunuzu unutmayın” dedi.

“Selçuklu ve Osmanlı ecdadımızın emanetini taşıyoruz”

Büyük devlet ve lider ülke olmanın sadece nüfusla, milli gelirle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Başkan Akyürek, büyük devlet olma esasının büyük bir mirası taşımaktan geçtiğini kaydetti. Başkan Akyürek, “Bizde büyük bir servet var. Bunun haberdar olalım. Bölgemizde daha pozitif var. Selçuklu, Osmanlı ecdadımızın emanetini taşıyoruz. 21. yüzyılın en büyük 6-7 devleti içine ülkemizi sokamazsak Anadolu’daki varlığımız tehlikededir bunu unutmayalım. Türk-İslam medeniyetinden önce buradan 17 tane medeniyet gelmiş geçmiş. Burası geçiş coğrafyası olduğu için zayıflayan kaybetmiş. Herkesin de göz diktiği bir bölge. O nedenle çalışmalarımızı böyle büyük hedeflere yerinde şekle getirelim. Vizyonumuzu o kadar oluşturalım” diye konuştu.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Akyürek, üniversitenin hatıra defterini de imzaladı.