Başkan Akyürek, Cihanbeyli’de yatırımları inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçelerdeki Yatırım Hamlesi programları kapsamında Cihanbeyli’de yapımı tamamlanan projelerde incelemelerde bulundu. Cihanbeyli’de ilk olarak Medeniyet Okulu’nun dönem başlangıç programında öğrencilerle bir araya gelen, ardından Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Akyürek, Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale ile birlikte daha sonra çeşitli yatırımları inceledi, okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

“Prestij caddeler ilçeye değer katıyor”

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesinde yapılan prestij cadde düzenlemelerini inceleyen Başkan Akyürek, Cihanbeyli’ye yaklaşık 7,5 milyon lira harcayarak andezit kaldırımıyla, birinci sınıf asfaltıyla altyapısı ve üstyapısıyla prestij caddeler kazandırdıklarını söyledi. Cihanbeyli’nin çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiği için buna göre planlama yaptıklarını aktaran Başkan Akyürek, “Asfalt ve yol çalışması konusunda buranın özel bir merkez statüsüne kavuşturulması gerekiyordu. Bir taraftan mahalle yollarıyla ilgili çalışma ve prestij cadde çalışmasını yürütürken, buranın yol çalışmasında daha da olabilmesi adına bir asfalt şantiyesini de tamamladık. İnşallah 2018 yılında asfalt şantiyemizin de desteğiyle yol çalışmalarında yeni mesafeler alınmış olacak” dedi.

Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi, halı saha, bahçe duvarı ve Z Kütüphane yapılan Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu’nu da ziyaret etti. Okulun ilçe için hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, okul bahçesinde öğrenciler için gelen Bilim Tırını ve Medeniyet Okulu Projesi kapsamında okula açılan Z Kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

“Kordonboyu parkı şehrin çehresini değiştirecek”

Başkan Akyürek ve beraberindekiler daha sonra yapımı tamamlanan Kordonboyu Parkı’nda incelemeler gerçekleştirdi. Parkta düzenleme ve ıslah çalışmasının yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, “Kordonboyu alanında da ilçe belediyemizle birlikte bitkilendirmesiyle, kamelyalarıyla, kafe inşaatıyla, çocuk oyun alanlarıyla, altyapısıyla ve üstyapısıyla yaklaşık 6 milyon lira harcadığımız bir çalışmayı bitirme aşamasına geldik. Burada kesintisiz iki kilometre yürüme imkanını da insanlarımız bulmuş olacak. Şehir değişiminde Cihanbeyli’nin bu bölgesi de örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

“Süt toplama merkezi ile ilçenin refah seviyesi artacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Ağabeyli (Hüyükkuyu) Bölge Süt Toplama Merkezi’nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Tesisin tarım ve hayvancılık sektörü açısından altyapı tesisi sayılacağını belirten Başkan Akyürek, “Burada, süt toplama merkeziyle, idari alanıyla, depolama alanıyla güzel bir tesisi hayata geçiriyoruz. Günlük kapasitesi 20 ton civarında olacak. Aynı zamanda süt üretiminde sağlıklı şekilde bir zincir oluşturmayı sağlamış olacağız. IPARD desteği ve Büyükşehir katkısıyla yapmakta olduğumuz bu tesisin hayırlı olmasını diliyoruz. Böyle tesisler aynı zamanda üretime katkı sağlar, refah seviyesinin artırılmasına vesile olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Akyürek, Cihanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Beyler Konağı, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve kapalı pazar yerini inceledi.