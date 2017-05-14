Başkan Akyürek: Fuarlar Konyaya hareketlilik getiriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KTO Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılan 13. Konya Büyük Kasaba Lokal Yönetim İhtiyaçları Fuarı ile Gayrimenkul, İnşaat, Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Konut fuarlarında stantları ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan, Muhammet Uğur Kaleli ve oda başkanları ile birlikte stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet eden Başkan Akyürek, Konya’nın uluslararası fuarlar, sempozyumlar ve panellerle haraketli günler yaşadığını söyledi. Benzer anda gerçekleştirilen 4 fuar nedeniyle Konya Ticaret Odası, fuar şirketi yetkilileri ve katılımcılara teşekkür eden Başkan Akyürek, “Fuarlara gayrimenkul talep edenler, bunun projesini ve inşaatını yapanlar, dekore edenler, çevresini düzenleyenler ve genel planlamayı yapan belediyelere hizmet üretenler katıldı. 27’si Büyükşehir olmak üzere 63 şehirden İtfaiye ve Park Bahçeler yöneticileri seminerlerde bir araya geldi. Konya’daki belediye yatırımları Türkiye belediyelerine ve tüm katılımcılara anlatılmış ve gösterilmiş oldu. Şehrimizin tanıtımı yapılmış oldu. Hem de ortak deneyim paylaşımı ile birbirimizden istifade etmiş olduk” dedi.

Fuarlar, 14 Mayıs Pazar günü saat 18.00’e kadar gezilebilecek.