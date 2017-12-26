Başkan Akyürek: “Gençlik meclisleri mektep vazifesi görüyor”

Yapılan seçim sonucunda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yeni başkanı Ali Cihan Özensel oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gençlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Gençlik Meclisi’nde görev alan herkese hizmetleri için teşekkür ederken seçilen yeni başkana ve yönetimi de başarılar diledi.

“Gençlik meclisleri mektep vazifesi görüyor”

Ortaokul, lise dönemlerinde itibaren gençlik çalışmalarının içinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, bu faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiğini aktardı.. Belediye Gençlik Meclislerinin geniş hedefler konularak oluşturulduğunu, belediyenin yapmakla görevli olduğu işlerin aynı zamanda yorum yoluyla Gençlik Meclisinin de görevi haline geldiğini kaydeden Başkan Akyürek, özelde gençlik hizmetleriyle ilgili çalışması gereken gençlik meclislerinin bu vasfıyla da bir mektep vazifesi gördüğünü ifade etti.

“Konya’nın havasını teneffüs etmek, suyunu içmek tesadüf olmaz”

Türk milletinin tarih boyunca hakkın ve adaletin temsilciğini yapmış bir millet olduğuna değinen Başkan Akyürek, “Bazen fetret dönemleri olmuş ama tekrar toparlanmış. Bilhassa Konya’nın da böyle bir misyonu var. Anadolu’nun vatan olmasında bizim medeniyetimizin merkezi olmasında Konya’nın çok önemli payı var. Konya’nın havasını teneffüs etmek, suyunu içmek, burada bulunmak tesadüf olmaz. Konya büyük bir çıkış içinde. Sosyal genetik yoluyla geçmişte çok önemli olan bugünün değerlerini yakalarsa, değişimi kaçırmazsa yine en önemli hale gelebilir. Sizler de böyle bir gelişim döneminin içinde yer alıyorsunuz. Konya, milletimiz her dara düştüğünde bir çıkış yapmaya vesile olan Anadolu çadırının orta direği kabul edilen bir şehirdir. Şu anda yürümekte olan büyük Türkiye mücadelesinde yeniden lider ülke Türkiye’nin kurulmasında şehrimizin de çok önemli rolü olacaktır. Konya her zaman hakkın ve adaletin yanında en güçlü duran şehirlerin başında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

?Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel oldu

Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin yeni yönetim ve divan üyeleri belirlendi. Seçim sonucu Gençlik Meclisi’nin yeni başkanı Ali Cihan Özensel oldu. Gençlik Meclisi Başkanlığını Bünyamin Nokta’dan devralan Özensel, bayrağı daha ileri noktalara ve bir sonraki döneme layıkıyla taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Özboyacı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Selçuklu, Meram, Karatay, Seydişehir Gençlik Meclisi başkanları ile Büyükşehir Belediye Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.