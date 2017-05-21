Başkan Akyürek KOMEK mutfağına konuk oldu

Altın Dokunuşlar Sergisi ve Data Şöleni’nde eşi Fatma Akyürek ile birlikte KOMEK Mutfağına konuk oldu.

Burada açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK Akşehir Kurs Merkezi öğretmenleri ve kursiyerlerin Akşehir mutfağından Zülbiye ve Peynir Baklavası yaptığı etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti. Mutfak kültürünün gerçekte şehir ve ülke kültürünün önemli bir unsurunu oluşturduğunu da aktaran Başkan Akyürek, “Selçuklu Mutfağı ve Mevlevi Mutfağı konusunda muhafaza ettiklerimizin yanına edemediklerimiz de var. Acilen araştırmacılar bunu canlandırmaya çalışıyor. Konya merkezde 20’den artı Konya Mutfağı ve Kafem ismiyle işletmelerimiz var. Buralarda Konya kültürüne ait bir takım unsurların canlandırılmasına tartı vereceğiz” dedi.

“Belediye olarak kadınlara karşın çok sayıda etkinlik yapmaya çalışıyoruz”

İlçelerde de yaygınlaşan KOMEK ve ASEM’lerin mahalli kültür ve mutfak kültürü konusunda manâlı bir işlevi yerine getirdiğini de kaydeden Başkan Akyürek, “Mutfak kültürümüzün gelişmesine katkı yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Evlerimizde meslek bölümü, kadınlarımızın rolü, kadınların ailelerine verdiği emek, toplumdaki yeri fazla manâlı. Belediye olarak kadınlara karşın çok sayıda etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Konya’da çocuklara ve kadınlara karşın aile içi şiddet olmamalı. Şehrimiz bu tür olaylarla gündem olmamalı” diye konuştu.

Başkan Akyürek, programın sonunda mutfakta yapılan Akşehir’e özel Zülbiye isimli yemekten gazetecilere ve misafirlere ikram etti.