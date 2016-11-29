Başkan Akyürek, muhtarlarla “Meram”ı konuştu

Konya’nın merkez Meram ilçesindeki tüm muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, devlet-halk kucaklaşması ile Büyük Türkiye idealine gelmek için hep işbirliği etmek gerektiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram İlçesi’ndeki muhtarlarla bir araya gelerek ilçe yatırımlarını değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Yumuşak Başlı, Genel Sekreter Yardımcıları Abdülmelik Ötegen, Hacı Selim Büyükkarakurt, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş ile Büyükşehir ve KOSKİ daire başkanları katıldı.

“Büyük Türkiye ideali için daima birlikte çalışmalıyız”

Konuşmasına Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ile ilgili bir değer biçme yaparak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ülkenin büyük bir atak aşağıda olduğunu, devlet-ahali kucaklaşması ile Büyük Türkiye idealine gelmek için defalarca yardımlaşmak gerektiğini söyledi.

“28 ilçeye 1 milyarın üzerinde yatırım yaptık”

Yeni Büyükşehir Yasası zarfında bütün ilçelerde yapılan yatırımlar hakkında data veren Başkan Akyürek, “2,5 sene içinde 28 ilçemize 1 milyarın üzerinde üzerinde altyapı ve başka yatırımlar yaparak belirlenmiş bir aşamaya geldik. Bütün mahallerin kanalizasyonlarını yapma sözü vermiştik. Sadece kanalizasyon ve altyapıya 532 milyon lira harcadık. derhal yeni bir 2,5 takvim plan yapıyoruz. Büyük Kasaba merkezindeki yatırımların ihalelerini yapmaya başladık” dedi. Konuşmasında Meram bölgesinde yapılan ve planlanan yatırımları da anlatan Başkan Akyürek, muhtarların mahalleleri ile ilgili taleplerini daire başkanlarına ileteceklerini ve ilçe belediyeleri ile birlikte takibini yapacaklarını ifade etti. Başkan Akyürek, Meram bölgesinde yapılan en önemli çalışmanın, 2,5 yıl içinde tamamlanan 44 milyon metrekarelik imar planlaması olduğunu belirterek, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu tebrik etti.

“Hepimiz vakıf insan olmalıyız”

Muhtarların, koordinasyonun görevinin yanında mahallesinde vakıf insan olması gerektiğini dile getiren Başkan Akyürek, “Mahallenizde hiç geliri olmayan ahali varsa Sosyal Kart veriyoruz. Engelli tipine tarafından evleri düzenliyoruz. Evde kuaförlük ve temizleme hizmeti veriyoruz. Yatalak ve bakıma yoksul olanların kişisel temizliğini yapacak hizmetler yürütüyoruz. Bu konuda sınırımız değil. Köprüler, yollar yapabilirsiniz fakat bir birey ekmek bulamadığı için çocuğuna zor uygularsa, yanlışa kalkışırsa bunun sorumluluğundan kurtulamayız. Muhtarlar ve belediyeler olarak en kayda değer dayanışmamız bu konuda olsun. Bu manevi mesuliyettir” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gerçekleşen buluşma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür ederek, herkesin vakıf insan olması gerektiğini söyledi. Meram’ın sorunlarının çabuk bir şekilde çözülmesi için incelemeler yürüttüklerini, ilçenin kalkınması için büyük bir imar planı çalışması yaptıklarını kaydeden Toru, şehirsel değişim ve diğer hizmetler hakkında veri verdi. Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, toplantı nedeniyle teşekkür ederek, ortaya çıkan birlik ve beraberliğin devam edeceğini açıklama etti.

Muhtarların talepleri alındı

KOMEK Sinyâl Dili ve Kısa Film Yapımı kursiyerlerinin 15 Temmuz’a ithafen hazırladığı klibin izlendiği toplantıda, Muhtarlık Data Sistemi’nin (MUBİS) ve Yatırım İzleme Sistemi (KOBİM) kullanımı hakkında da muhtarlara bilgi verildi. Toplantının sonunda bütün muhtarlar mahalleleri ile ilgili taleplerini ilgili daire başkanlarına bizzat ilettiler.

(AH-Y)