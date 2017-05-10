Başkan Akyürek: “Tarihe vefa boynumuzun borcudur”

Vakıflar Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ecdada vefa duygusuyla yaptıkları çalışmalarda tamamlanan ve sürekli tarihi eser restorasyonu sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Vakıflar Haftası sebebiyle bir izah etme yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve vakıf hizmetleri sayısı açısından istatistiki olarak en çok gönüllü kuruluş yer alan şehir olduğunu belirterek, tarihi eserlerin korunması, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi konularda misal hizmetler yapan vakıfların ve vakıf insanların haftasını tebrik etti. Selçuklu payitahtı, Anadolu’nun vatan yapılmasında büyük bir rol üstlenen Konya’da ecdada vefa duygusuyla manâlı araştırmalar yaptıklarını bildiren Başkan Akyürek, “Ecdada vefa boynumuzun borcudur. Konya merkez ve ilçelerde yer alan ecdat yadigarı eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için manâlı çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Üç binden artı eser restore edildi

Dünyada aynı anda gerçekleştirilen en büyük restorasyon çalışması olan Bedesten başta elde etmek üzere Konya merkez ve ilçelerde tamamlanan ve sürekli tarihi eser restorasyonu sayısının 3 bini geçtiğini kaydeden Başkan Akyürek, yürüttükleri Mana Yıldızları isimli proje ile Konya’da iz bırakan büyüklerin kaybolmuş bile olsa mezar yerlerini tespit edip ziyaret haritasına işaretlediklerini açıklama etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda son olarak Türk-İslam büyüklerinin türbelerinin bulunduğu alanların temizliği, bakımı, onarımı ve güvenliğinin sağlanması konusunda protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Akyürek, hayata geçirdikleri Vakıf İnsan projesiyle de Konya’nın ruhuna, sosyal genetiğine, tarihine yerinde egzersiz yürüttüklerini söyledi.