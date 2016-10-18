Başkan Akyürek, UCLG Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığına seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Birleşmiş Milletlerce belli, Dünya Belediyeler Birliği olarak aşina, en son başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı Birleşik Kentler ve Lokal Yönetimler Birliği Dünya Teşkilatı Eşbaşkanlığı’na seçildi.

Seçimin Konya’ya, Türkiye’ye ve dünya belediyelerine bahtı açık olmasını dileyen Başkan Akyürek, son 12 yılda yalnız Türkiye’de yok dünyada marka büyük kasaba olma yolunda kayda değer adımlar atan Konya’nın tarihi misyonu ve kültürel zenginliği ile UCLG Dünya Teşkilatı’na katkı maddesi sağlamaya devam edeceğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Birleşik Milletlerce tanınan, dünyanın önde gelen yerel yönetimlerin katılımıyla oluşturulan en büyük milletlerarası yerel yönetimler teşkilatı olan Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nde (UCLG) Dünya Teşkilatı Eşbaşkanlığı’na seçildi. En son başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yaptığı, Dünya Belediyeler Birliği olarak genel kabul gören Birleşik Kentler ve Lokal Yönetimler Birliği’nin yeni yönetimi de bu seçimlerle şekillenmiş oldu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Başkenti Bogota’da yapılan Birleşmiş Kentler Lokal Yönetimler Teşkilatı Dünya Zirvesi’nde yapılan genel kurula görüntülü olarak hitap eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın son 12 yılda yalnız Türkiye’de yok dünyada marka kent olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi. Başkan Akyürek, “Arasında UCLG, OICC, EUROCITIES, Tarihi Şehirler Birliği, Yaşam Boyu Öğrenen Şehirler Birliği, Dünya Su Konseyi gibi 18 ulusal ve milletlerarası teşkilatın da bulunduğu idare organlarında yer alıyoruz. Keza bütün dünyadan 49 kardeş şehrimizle ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. UCLG’ye 2012 yılında aza olan Belediyemiz, UCLG Yönetim Kurulu Üyeliğini ve UCLG-MEWA Eşbaşkanlığını da yürütmüştür. Konya, 2013 yılında UCLG-MEWA’nın Yönetim Kurulu ve Konsey Karşılıklı Toplantısına ev sahipliği yapmıştır. Hem, UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi’nin Başkanı, Çevre Komitesi, Yeniden Yapılanma İşbirliği ve Şehir Halkı Diplomasisi Komitesi ve Kültür Komitesi’nin Eşbaşkanı ve Turizm Komitesi’nin de kurucusudur. UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi Toplantısı 8-9 Eylül 2015 tarihinde Konya’da düzenlenmiştir. Konya, tarihi misyonu ve kültürel zenginliği ile UCLG Dünya Teşkilatına katkıda bulunmaya devam edecektir” dedi.

Başkan Akyürek 5 yıllığına Eşbaşkan seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in UCLG Dünya Teşkilatı Eşbaşkanlığı’na seçildiği oylamada Johannesburg eski Belediye Başkanı ve Güney Afrika Belediyeler Birliği Başkanı Mpho Parks Tau UCLG Başkanlığına seçildi. Başkan Akyürek, Tau ve diğer benzeşen başkanlık koltukları için seçilen Barcelona Belediye Başkanı Ada Clau, Guangzhou Belediye Başkanı Wen Guohui, Strazbourg Belediye Başkanı Roland Ries, Quito Belediye Başkanı Mauricio Rodes ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birlikte 5 sene boyunca en üstteki düzeyde dünya yerel yönetimlerini temsilcilik ederek, lokal yönetimlerin sorunları, çözüm yolları ve vizyon tespit çalışmalarına katılacak. Başkan Akyürek, Eşbaşkanı olduğu yeni dönemin Konya’ya, ülkemize ve bütün dünya belediyelerine uğurlu olmasını temenni etti.

Konya’nın örnek sosyal uygulamaları dünyaya anlatıldı

Dünyanın hemen her ülkesinden önde gelen şehirlerin yöneticilerinin katıldığı ve yerel yönetimlerin 2050 vizyonu ile göçmen krizinin ele alındığı Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Teşkilatı Dünya Zirvesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilci Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Konya’da yaşamış takriben 80 bin Suriyeli misafir için verilen hizmetleri anlattı. Konya tanıtım filmlerinin izletildiği sunumda, Konya’nın 2016 İslam Dünyası Turizm Başkenti olduğu hatırlatılarak katılımcılar şehrimize davet edildi.