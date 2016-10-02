Başkan Akyürek: “Yol Medeniyettir”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir ilçesinin Çatmakaya-Susamış-Gölyüzü-Taşağıl mahalleleri arasındaki 18 kilometrelik yolu tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ile birlikte ilçelerde ve alt semt yollarında standardı desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçe merkezlerine prestij caddeler kazandırırken sorumluluklarında yer alan semt yollarında da yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi.

“Yol medeniyettir” diyen Başkan Akyürek, Konya’nın ilçelerinde Büyükşehir sorumluluğundaki tüm mahalle yollarını tamamlayacaklarını, var olanların standardını yükselteceklerini açıklama etti. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Konya genelinde bin kilometreden artı yolu yenilediklerini, bin 500 kilometre yolun asfaltlama çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, geriye doğru kalan bin 100 kilometre mahalle yolunun programlandığını, hedeflerinin 2017 yılı ardına kadar Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt sathi kaplamalarını yenilemek olduğunu dile getirdi. Seydişehir ilçesinde Çatmakaya-Susamış-Gölyüzü-Taşağıl mahallelerini birbirine bağlayan yolda çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Başkan Akyürek, altyapı ve malzeme kalitesinin artırıldığı, standardın yükseltildiği yolun hayırlı olmasını diledi.

Çatmakaya-Susamış-Gölyüzü-Taşağıl mahalleleri arasındaki 18 kilometrelik yol 2 milyon 600 bin liraya mülk oldu.