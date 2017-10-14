Başkan Altay: “Başarımızı hemşehrilerimizle iç içe olmaya borçluyuz”
Selçuklu Belediyesi göre her hafta bambaşka bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı maddesi karşılayan ve vatandaşların Başkan Altay ile görüşerek özlem ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Buhara Mahallesi oldu. Bahçeköy Veysel Karani Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi.
Cuma Buluşmasında Başkan Altay’a, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ve Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak’ın yanı sıra AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bölüm müdürleri eşlik etti. Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde arzetmek için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, “Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Selçuklu’nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine katkı maddesi sağlıyor” dedi.
Selçuklu’da fazla geniş bir yelpazede hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Belediyecilik hizmetlerinin temelini yaratıcı fen işleri, temizlik ve yeşil bölge hizmetlerinde Türkiye’ye örnek belediyeyiz. Selçuklu’nun 72 mahallesi için ihtiyaçlar doğrultusunda en iyi hizmeti sunmanın gayretiyle çalışıyoruz. Mahallelerimize yapılan aile hayat merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle Selçuklu’ya mührümüzü vurmaya devam ediyoruz. Selçuklu yalnızca bugün yok gelecekte de Türkiye’nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Bu başarıda halkımızın güven ve desteği en manâlı gücümüz” diye konuştu.
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