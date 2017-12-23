Başkan Altay, “BM’in kararı İslam coğrafyasını mutlu etti”

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşma bu hafta Şeyh Şamil Mahallesinde gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi Dursun Kızılkaya Minikler Kur’an kursunu ziyaret eden Başkan Altay, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı ve minik öğrencilerle sohbet etti. Selçuklu Merkez Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Altay’a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyerek notlar alan Başkan Altay, gündeme dair konulara da değindi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren tasarının ezici bir üstünlükle kabul edilmesi İslam coğrafyasını mutlu ettiğini belirten Başkan Altay, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının talihsiz bir karar olduğunu BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama bir kez daha göstermiştir. ABD’de nin tehdit ve şantajlarına rağmen 128 ülkenin Kudüs tasarısını kabul etmesi, ilk kıblemiz olan Kudüs üzerinde oynanan oyunları açığa çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında belirttiği gibi Kudüs’ün kaderi, kandan beslenen, çocukları, sivilleri, kadınları vahşice öldürerek sınırlarını genişleten bir ülkenin ellerine bırakılamaz. Bu karar dünya kamuoyunda da kabul görmüş ve o kutsal toprakların gerçek sahibinin Filistin olduğu kanıtlamıştır” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından kurumsal hale getirilen “1Hadis1Film” kısa film yarışmasının ödül töreni için de bir açıklama yapan Başkan Altay, “Birbirinden seçkin jüri üyeleri ve uluslar arası katılımı ile kurumsal bir hale gelen kısa film yarışmamızın bu yıl ki final ve ödül törenini gerçekleştireceğiz. Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmeni Metin Günay ve Yapımcı-Oyuncu Necati Şaşmaz’ın jüri üyesi olarak katılacağı “1Hadis1Film” kısa film yarışmasının ödül töreni 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 20:00 ’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm hemşehrilerimizi ödül törenine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.