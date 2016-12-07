Başkan Altay, emekli lokalini ziyaret etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mehmet Akif Emekli Lokalini ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi kadar ilçenin farklı noktalarına kazandırılan lokaller, nezih ortamıyla emeklilerin vazgeçilmez mekanları arasından yer alıyor. Emeklilerin sosyal hayatını zenginleştiren ve birlikte hoşça zaman geçirmelerini sağlayan 9 emekli lokalinden yaklaşık 15 bin emekli faydalanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sık sık ilçenin öbür noktalarında bulunan emekli lokallerini ziyaret ederek hizmet bölge emeklilerle bir araya geliyor. Başkan Altay’ın lokal ziyaretinin son adresi Mehmet Akif Emekli Lokali oldu. Emeklilerin açlık ve önerilerini dinleyen Başkan Altay, “Selçuklu’ya kazandırdığımız 9 emekli lokaliyle emeklilerimizin kültürel ve sosyal hayatına katkı maddesi sağlıyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi kadar ilçenin bambaşka yerlerine emeklilerin sosyal hayatını yenilenmek ve birlikte süre geçirebilmelerini karşılamak amacıyla yaptırılan emekli lokallerinin yoğun ilgi gördüğünü açıklayan Başkan Altay, “Belediyecilik hizmetlerinde hemşehrilerimizin ihtiyacı olan birçok alanda proje üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Emekli Lokalleri de bunlardan biri. hemen ilçemizde hizmet veren 9 lokalimizden emeklilerimiz faydalanıyor. Günlerinin büyük bir bölümünü bu lokallerde geçiren emekliler, gerçekleştirilen etkinliklerle zamanlarını iyi bir şekilde değerlendiriyor ve birlikte süre geçiriyorlar” dedi.

Yaşları 50 ile 85 arasında değişen vatandaşlar, bu lokallerde bir araya gelerek, sohbet ettiklerini ve son derece iyi süre geçirdiklerini söylediler. Emekliler konağı müdavimi emekliler, insanların bir araya gelmesinde sosyal mekanların büyük önemi olduğuna uyarı çekerek, bu nesil sosyal yapıların sayısının artmasını istek ettiklerini ifade ettiler ve Selçuklu Belediye Başkanı Uğun İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.

Başkan Altay’ın lokal ziyareti resim çekimi ile son buldu.