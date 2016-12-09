Başkan Altay: “Gelecek nesillerin gelişimi için gayret gösteriyoruz”

KONYA (İHA) – Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mustafa Karaciğan İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Başkan Altay, çocuk yuvası sınıfında eğitim alan küçük öğrencilerle de bir araya geldi. Sergilenen piyesi izleyen Başkan Altay, performanslarından nedeniyle öğrencileri tebrik etti. İlkokul öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Altay, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuklu’da eğitime ve okullara her fırsatta destek vermeye devam ettiklerini açıklayan Başkan Altay, “Beşinci yılına giren Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) ile siz değerli öğrencilerimize değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 5 milyonun üzerinde yayın dağıtıldı, onlarca kütüphane kuruldu. Proje zarfında sadece öğrenciler yok öğretmenlerimiz ve velilerimiz de bu projenin içerisindeler. Projeye olan desteklerinden dolayı öğretmenlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu yıl da 222 okulda, 122 bin öğrenci ile uygulanan SEDEP, farkındalık yaratıcı etkinliklerle devam ediyor. Gelecek neslimiz bizim teminatımız, sizlerin gelişimi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin kütüphanecilik çalışmaları ile Türkiye’nin öncü belediyeleri aralarında yer aldığını açıklayan Başkan Altay, “26 kütüphanemiz, 231 bin kitap ve 65 bini aşkın üye ile Selçuklu halkına hizmet ediyor. Amacımız, öğrencilerimizin ve Selçuklu’da yaşayan halkımızın kendisine en yakın mekanlarda kitaba ulaşmasını ve kütüphanelerimizi sürekli güncelleyerek, süreli yayınları peşine düşüp takip ederek onların bilgiye ulaşımını sağlamak. İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerden faydalanın, daha fazla faydalanın oysa biz de daha artı kütüphane kazandıralım” şeklinde konuştu.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Altay, geleceğin teminatı olan çocuklara gösterdikleri emekten dolayı öğretmenlere teşekkür etti.