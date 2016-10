Başkan Altay, halk günü ziyaretlerine devam etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her hafta gerçekleştirdiği halk müziği günü ziyaretleri dahilinde öbür meslek kuruluşları, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi çalışanlarıyla bir araya geliyor. Millet günleri zarfında Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öbür bölümlerde okuyan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, öğrencilerden gelen arzu ve önerileri dinledi.

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nin öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri manâlı bir mekan olduğunu söyleyen Başkan Altay, “Merkezimizde gerçekleştirilen birbirinden ayrı programlarla üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı maddesi sağlıyoruz. Geçen yıl merkezimizde gerçekleştirdiğimiz İlham Seminerleri bu sene da devam edecek. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 7 öbür branşta açılan seminerlerde 50’ye yakın hocamız ders verecek. Şu esas değin takriben 500 kişi kayıt yaptırmış. Haftada 4 saat gerçekleştirilecek seminerler, eğitim ve sosyal hayatınızı çok etkilemeyecektir. Gelecek açısından iyi bir deneyim olacak bu seminerleri kaçırmamanızı nasihat ederim” dedi.

“Birçok arkadaşımız Gençlik Meclisi faaliyetlerinde bulunuyor” diyen Başkan Altay, “Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi artık öğrencilerin sık sık gidilen yer mekanı haline geldi. Öğrenci arkadaşlarımızın merkezimize olan ilgileri bizi fazlasıyla memnun ediyor. Sizlere daha iyi bir gelecek ayrılmak için, bizlerden daha iyi bir ülkede yaşamanız için çaba ediyoruz. Sizlerin tavsiyeleri de bizim için önemli. Sizlerden gelen istek ve önerilere kadar programımızı belirliyor ve uygun uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.

Son olarak öğrencilere sosyal çevrelerini geliştirmeleri ve iyi arkadaşlıklar kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Altay, “Kimse işsiz kalmıyor, kayda değer olan sizin kendinizi ne dek iyi yetiştirebildiğiniz. Bu vakitleri iyi değerlendirmelisiniz. Üniversite yalnızca okuduğunuz bölümü bitirmeniz için gayret edeceğiniz bir yer yok. Kendinize sosyal çevre edinmek için dürüst yerde bulunuyorsunuz. Her şehirden, her iş grubundan, her görüşten insanla benzer mekanı paylaşıyorsunuz. Bunu lütfen iyi değerlendirin, derslerinize çalışın lakin arkadaşlık ve arkadaşlığa da azıcık zaman ayırın, kendinize bir sosyal çevre edinin. Bu size ileride çok büyük faydalar sağlayacaktır” biçiminde konuştu.

Başkan Altay mektep ziyaretlerine devam ediyor

Ziyaretlerin ikinci kısmında Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Konuşmacı Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde sınıfları ve atölyeleri gezen Başkan Altay, öğrencilerin otelcilik, mutfak ve el sanatları atölyelerinde yaptığı çalışmaları inceledi. Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulunda keza hafızlık, keza de ortaokul eğitimi alan öğrencileri de ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi.