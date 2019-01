BAŞKAN ALTAY KSO MECLİSİNE KONUK OLDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası’nın 2019 yılı ilk meclis toplantısına katıldı.

KSO Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Hepimiz aynı gemideyiz. Konya’yı, sanayimizi hep birlikte büyüteceğiz. Bu şehirde ne kadar çok üretebiliyorsak o kadar başarılıyız demektir. Hepimiz aynı hedefe odaklanırsak başarı gelir” dedi.

Konya sanayisinin geleceği için her türlü çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Altay, 1 milyon 870 bin metrekarelik bir araziyi Milli Emlak’a devrettiklerini ve Aselsan’ın Konyalı girişimcilerle hayata geçireceği ortak yatırımın da buraya yapılacağını söyledi. Altay, “Bu arsa içerisinde Aselsan fabrikasının kurulması ve daha sonra da bir endüstri bölgesi olması ile ilgili olarak çalışma yapıyoruz. Bu yatırım Konya’nın ihracatındaki kilogram fiyatın artışına büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü Aselsan buraya önemli bir know-how ile geliyor” şeklinde konuştu.

SANAYİDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK TOPLU KONUT UYGULAMASI

Sanayide çalışan vatandaşların konut edinmesine yönelik yaptıkları çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Altay, ilk etapta TOKİ ile birlikte bin konutluk bir başlangıç yapılacağını, bu sayının daha sonra artacağını söyleyerek, “Bu konutların bir kısmı sosyal konut olacak, bir kısmı da sanayide çalışanlar için yapılacak. Üreten, istihdama katkı sağlayan kardeşlerimizin konut edinmeleri yönünde önemli bir faaliyet sağlanmış olacak” dedi.

Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayisinin taşınması ile ilgili önemli bir mesafe kat ettiklerini de belirterek, 500 bin metrekare kapalı olan bir sanayinin yapılması ile ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanacağını, böylelikle küçük sanayilerin şehir dışına taşınmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

HER FİRMAMIZI İHRACATÇI YAPMAK ZORUNDAYIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile KSO meclis ve meslek komitesi üyelerine ekonomi ile ilgili sunum yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 2018 yılının tüm dünya için zor bir yıl olarak geride bırakıldığını söyledi.

Konya sanayisinin de yaşanan ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilendiğini, sanayi üretiminde, kapasite kullanım oranlarında düşüşler yaşandığını kaydeden Kütükcü, ihracatçı firmaların daha iyi bir noktada olduğunu anlatarak, “Dolayısıyla her firmamızı ihracatçı yapmak zorundayız” dedi.

Konya’nın tüm zorluklara rağmen 2018 yılında da dış ticaret fazlası veren bir il olmaya devam ettiğini ifade eden Kütükcü, “2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 464 milyon 692 bin dolar dış ticaret fazlası veren şehrimiz, 2018 yılının aynı döneminde 809 milyon 795 bin dolar fazla vererek son 5 yılın dönemsel olarak en yüksek dış ticaret fazlasını verdi. Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 148,78 iken, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 197,18 olmuştur” diye konuştu.

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE 30’A ULAŞILDI

Konya’da Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının 30’a ulaştığı bilgisini de paylaşan Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Konya, Türkiye’de Ar-Ge merkezi sıralamasında 8., tasarım merkezi sıralamasında ise 9. sırada yer alıyor. 2018 yılı itibariyle şehrimizde 23 Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım merkezi sayısına ulaştık. Konya Sanayi Odası olarak biz de bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 30 sayısını yakalamak da Konya açısından bir farkındalığın, gayretin ortada olduğunu gösteriyor.”

Programa katılan AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin de Konya’da belediyede ve sanayide elde ettikleri tecrübeleri Karaman’ın gelişimine katkı sağlamak için kullanacaklarını dile getirdi.

M.SARIKULAK