Başkan Altay: Muharrem ayı birlik ve beraberliğimize vesile olsun

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın bu haftaki adresi 1. Organize Sanayi bölgesi oldu. 1. Organize Sanayi Saray Camisinde kılınan cuma namazının ardından yurttaşlarla toplanan Başkan Altay, belediye hizmetleriyle alakalı olarak yurttaşlardan gelen istek ve teklifleri dinledi.

Vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure Gününü kutlayan Başkan Altay, “Muharrem Ayı, İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek hadiselerin yaşandığı ehemmiyetli bir ay, paylaşmanın ve şükretmenin anımsandığı değerli bir zaman dilimidir. Bu vesile ile İslamiyet ve vatan için şehit olan tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Rahmeti ve faydayı bol olan böylesine hoş bir ayı algı etkenin keyfi ve mutluluğu ile tüm hemşehrilerimizin Aşure Gününü tebrik eder, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine beklenti ederim” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı gizeme eğitimden sıhhate, kültürel faaliyetlerden spora bir hayli alanda proje ürettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin sene boyu spor yapmaları için çaba gösteriyoruz. Yaz aylarında çocuklarımıza hizmet eden kulübümüz Kış Spor Mekteplerinde de faaliyetlerimiz devam ediyor. 11 Eylül’de başlayan kış spor mekteplerinde kayıtlarımız devam ediyor ve eğitimlerimiz 7 Ekim Cumartesi başlayacak. Çocuklarını bizlere itimat eden velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kış spor mekteplerine davet ediyorum. Ayrıca bu sene Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselen Selçuklu Belediye Basketbol Ekibimiz 1 Ekim Pazar günü saat 16.00’da ilk maçına çıkıyor. Tüm hemşehrilerimizi Beynelmilel Spor Salonu’na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay’a ziyarette Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı aboneleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis aboneleri ve ünite müdürleri eşlik etti.