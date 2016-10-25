Başkan Altay, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni hizmet binasına gerçekleştirilen ziyarette Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Konya Muhtarlar Derneğinin yeni hizmet binasının bahtı açık olması dileğinde bulunan Başkan Altay, “Mahalle muhtarlarımızın belediyecilik hizmetleri yürütmemiz de bizlere çok büyük katkıları oluyor. Çünkü mahallelerde sorunları dinleyen ve bunları bize anlatan daha sonra da birlikte çözüm için masa başında çalıştığımız, doğrusu şehrin yükünü çeken kardeşlerimiz onlar. Hizmetlerimizin, ayrıca dürüst şekilde ve vaktinde yapılması ayrıca de vatandaşlarımıza dürüst aktarılması konusunda bize tezgâhtar oluyorlar. Muhtarlarımızla düzen içerisinde çalışarak şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti açıklayan Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, “Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın şehrimize kazandırdığı başarılı hizmetlerin devamını diliyor, muhtarlarımıza olan desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.