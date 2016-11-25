Başkan Altay, öğrencilere belediyeciliği anlattı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, millet günü etkinlikleri dahilinde her hafta bir okulu ziyaret ediyor. Eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, ziyaretlerde belediye çalışmaları ve SEDEP hakkında data veriyor.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Altay, okulda yürütülen alıştırma ve projeler hakkında mektep idarecilerinden data aldı. daha sonra sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Altay, çat-kapı tiyatro ekibi göre ormanların korunması konulu tiyatro gösterisini seyretti. Öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Başkan Altay, bütün öğrencileri fidan dikmeye gösteri etti.

Başkan Altay, sosyal ve kültürel etkinliklerden fen işleri çalışmalarına, park-bahçe hizmetlerinden sportif faaliyetlere dek yürütülen bütün belediye çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü de kutlayan Başkan Altay, Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi’ne (SEDEP) katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Murat Kılıç, eğitime desteklerinden ve ziyaretinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Ziyaret, çat kapı tiyatro ekibi ve öğrencilerle gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile sona erdi.