Başkan Altay, öğrencilerle bir araya geldi

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eşrefoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden gelen gösteri üzerine öğrencilere lokal yönetimler ve belediyecilik çalışmalarını okulda anlattı. Başkan Altay ile yüz yüze görüşen öğrenciler belediye ve başkanlık çalışmaları ile ilgili cevabını merak ettikleri soruları Başkan Altay’a yöneltti. Ziyarette mektep idarecileri ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Altay, okulda yürütülen alıştırma ve projeler hakkında okul idarecilerinden data aldı. Öğrenciler göre hazırlanan “Çocuk ve Sanat” konulu sergiyi de ziyaret eden Altay, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Selçuklu Belediyesi’nin 622 bin nüfusu ile Konya’nın en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Başkan Altay, belediye olarak çoğu hizmet yapıyoruz. Temizleme, yeşil bölge çalışmaları, parklar, yollar, spor salonları ve daha çoğu hizmet belediyeler kadar yapılıyor. Yeniden okullarınızda her ay bir değerin anlatıldığı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi de (SEDEP) belediyemiz kadar yapılan manâlı hizmetler arasında yer alıyor. Tüm bu çalışmaları sizlere daha güzel bir gelecek adamak için yapıyoruz” dedi.

Öğrencilere yaz tatilinde Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda spor yapmaya ağırlama eden Başkan Altay, “Spor okullarımızda 15 branşta sizlere eğitim veriyoruz. Ardından da okul her tarafında devam edebilirsiniz. Dinç yaşamın temeli spor. Sizlere her yaşta her zaman sporlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.