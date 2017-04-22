Başkan Altay: “Sanayi çalışanı gençlere önem veriyoruz”

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Cuma Namazı’nı Anadolu Teknik Sanayi Camisinde kılan Başkan Altay, namaz sonrası vatandaşlarla görüştü. Yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında vatandaşlara data veren Altay, gelen arzu ve önerileri de dinledi. Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bölüm müdürleri de katıldı.

Selçuklu’da Cuma Buluşmaları’nın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu buluşmalar ile belediye hizmetlerini halkımıza anlatıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da yerinde saptama ediyoruz. Bu buluşmalar kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine, birlik ve birliktelik duygularının güçlenmesine vesile oluyor. Cuma buluşmaları ile hemşehrilerimizle birlikte olmamız bereketimizi arttırıyor” dedi.

Selçuklu’da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanına sosyal tesis, spor alanları, afiyet ve eğitim tesisleri ile ilçeye bedel kattık. Selçuklu’nun standardını yükseltmeye ve ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisinde çalışan gençliğe karşın Türkiye’ye misal bir proje yürüttüklerini açıklayan Başkan Altay, “Selçuklu Büyük Kasaba Konseyimiz sanayide çalışan kalfalarımız ve çıraklarımız için “Bugünün Gençleri Yarının Ustaları Projesi” dahilinde farklı alanlara yönlendirilmiş organizasyonlar ve etkinlikler düzenliyor. Kalfa-çırak ve ustalardan oluşan gençlerimize, ustalarımıza ahilik teşkilatına uygun donanımlar kazandırmaya ve ülkemizi geleceğe taşıyacak verileri depolamaları için çalışıyor ve çoğu etkinlik yürütüyoruz. Binamızda yemek yemek salonu, derslikler, spor salonu, duşlar, soyunma odaları ve büyük bir sohbet alanı yer alıyor. Elmas Kuran Kursu ile birlikte Salı ve Cuma akşamları sohbet yapılan tesisten yeniden gün içerisinde keza kalfalarımızdan keza de ustalarımızdan Kuran öğrenmek isteyenlere hocalarımız nöbetleşe amaçlamak suretiyle Kuran eğitimi veriyor. Tesisimizin etkinliklerle aktif olarak kullanılması kalfa, çırak ve ustalarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor ve yenilerini kazandırma konusunda özendirme ediyor” ifadelerini kullandı.